İngilizce yayın yapan Brussels Times’ın haberine göre, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken’ın açıklamasının ardından başlatılan uygulamanın geçici olması planlanıyor. İlk etapta askerler sinagoglar, okullar ve Yahudi toplumunun yoğun bulunduğu hassas noktalarda görev yapacak.

Önlemlerin Brüksel ve Anvers’in ardından Liege kentine de genişletilmesi bekleniyor.

ASKER VE POLİS İŞBİRLİĞİ

Uygulama kapsamında askerler, demir yolu polisiyle entegre operasyonlara destek verecek. Planlanan 3 aylık sürenin ardından sahadaki asker sayısının 90’a düşürülmesi öngörülüyor.

Savunma Bakanı Francken ve İçişleri Bakanı Bernard Quintin, geçen hafta yaptıkları ortak açıklamada, özellikle Yahudi ibadethaneleri ve eğitim kurumlarının korunması için askerlerin görevlendirileceğini duyurmuştu.

Francken, uygulamanın geçici olacağını vurgulayarak, “Amaç bunun gerçekten geçici olması. Sokaklarımızda her gün yüzlerce askeri görevlendiremeyiz.” ifadelerini kullanmıştı.