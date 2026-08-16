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Kaynak: AA

Belçika'nın doğusunda yer alan Liege vilayetindeki Hautes Fagnes (Yüksek Fens) doğa koruma alanında cuma günü başlayan yangın, etkisini artırarak devam ediyor. Ülkenin en büyük doğa koruma alanını küle çeviren alevlere hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.

ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINI

Güncel verilere göre, alevlerin yuttuğu alan 2 bin 700 hektarı aşmış durumda. Bu tablo, mevcut yangını Belçika tarihi açısından kritik bir seviyeye taşıdı.

Daha önce 2011 yılında meydana gelen ve yaklaşık 1.400 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını, ülkenin en büyük felaketi olarak biliniyordu. Hautes Fagnes yangını, bu kaydı neredeyse ikiye katlayarak Belçika tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti.

AB'DEN HAVA DESTEĞİ VE GENİŞ ÇAPLI SEFERBERLİK

Yangının hızla büyümesi ve yerel kaynakların yetersiz kalma riski üzerine Belçika yetkilileri harekete geçerek uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Desteği: AB Sivil Koruma Mekanizması hızlıca aktif hale getirilerek bölgeye havadan müdahale için 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı yönlendirildi.

Karadan Topyekûn Mücadele: Ülkenin dört bir yanından bölgeye sevk edilen profesyonel itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına askerler, emniyet güçleri ve bölgedeki çiftçiler de aktif olarak destek veriyor.

YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA: ACİL TAHLİYE VE ÖNLEMLER

Alevlerin rüzgarın da etkisiyle yerleşim merkezlerine doğru ilerlemesi, güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılmasına neden oldu:

Waimes belediyesine bağlı Sourbrodt ile Bütgenbach bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan, can güvenlikleri için evlerini derhal tahliye etmeleri istendi.

Tahliye edilen bölge sakinlerinin mağdur olmaması adına yakınlardaki büyük bir spor salonu geçici barınma merkezine dönüştürüldü.

Zehirli duman riskine karşı bölge halkına kapı ve pencerelerini sıkıca kapalı tutmaları yönünde kesin uyarılarda bulunuldu. Ayrıca yangın ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bölgedeki bazı önemli kara yolları araç trafiğine kapatıldı.