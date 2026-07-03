Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Belçika'da haziran ayında yaşanan aşırı sıcaklar, ülkede ciddi can kayıplarına yol açtı. Belçika Risk Yönetim Grubu (RMG) tarafından açıklanan ön verilere göre, 18-29 Haziran döneminde normal dalgalanmaların ötesinde 1222 fazla ölüm vakası tespit edildi. Bu sayı, ülkede bugüne kadar bir sıcak hava dalgası sırasında kayıtlara geçen en yüksek fazla ölüm oranı olarak tarihe geçti.

Sıcaklığın tetiklediği ölümlerden en çok etkilenen kesim yine ileri yaştaki vatandaşlar oldu. Verilerin detayları şu şekildedir:

85 yaş ve üzeri grup: 530 fazla ölüm

65 yaş altı grup: 180 fazla ölüm

Aşırı sıcaklar sebebiyle ulaşılan günlük vefat sayıları, ülkede koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk dalgasından bu yana görülen en yüksek seviye olarak güncellendi. Dönem boyunca ölüm oranları, mevsim normallerinin yüzde 39 üzerine tırmandı.

Meteorolojik verilere göre, sıcak hava dalgasının etkili olduğu süreçte hava sıcaklığı peş peşe 7 gün boyunca 30 derecenin üzerine çıkarken, gece sıcaklıkları da mevsim normallerinin oldukça üstünde seyretti. Bu durum başta yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar olmak üzere kırılgan grupları doğrudan ve ciddi şekilde olumsuz etkiledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, hükümetin sürece yönelik müdahalesini savundu. Hastaneler ile bakım evlerinin sıcak hava dalgası öncesinde gerekli hazırlıkları yaptığını belirten Vandenbroucke, savunmasız bireyleri korumanın toplumun ortak bir sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Bakan Vandenbroucke ayrıca, yaşanan bu sürecin ve yapılan müdahalelerin kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi talimatını verdiğini; bir sonraki sıcak hava dalgasına karşı ülkenin hazırlıklarını artırmak adına RMG'den yeni öneriler talep ettiğini aktardı.