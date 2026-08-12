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Kaynak: AA

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü'nün öngörülerine göre, bugün iç bölgelerde termometreler yeniden 30 derecenin üzerine çıkacak.

Yağış beklenmeyen ülkede sıcaklıkların kıyı bölgelerinde 29, iç kesimlerde ise 33 dereceye ulaşması bekleniyor.

Sıcak hava koşulları nedeniyle pazar gününe kadar Belçika'nın tamamında sarı alarm uygulanacak.

Perşembe günü ise Flaman Bölgesi'nin tamamı ile Valon Brabant ve Liege'de alarm seviyesi turuncuya yükseltilecek.

Ülkenin birçok bölgesinde perşembe günü sıcaklıkların 35 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Sıcak havanın cuma günü de etkisini koruması ve merkezi bölgelerde termometrelerin yaklaşık 35 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Kıyı şeridi ve dağlık alanlarda ise sıcaklıkların 30 derece dolayında seyredeceği öngörülüyor.

Belçika'da sıcaklık alarmı, insan sağlığı açısından yüksek risk taşıyan aşırı sıcak koşullar için uygulanıyor. Bu dönemde vatandaşlardan tedbirli olmaları, yerel yönetimlerden ise gerekli hazırlıkları yapmaları isteniyor. Uyarı kapsamında günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması, yeterli miktarda su içilmesi ve yoğun fiziksel faaliyetlerden uzak durulması öneriliyor.