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Belçika Milli Takımı’nda teknik direktörlük görevini yürüten Rudi Garcia ile yollar ayrıldı. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, Fransız çalıştırıcının sözleşmesinin yenilenmeyeceği bildirildi.

Garcia’nın görev süresi boyunca alınan sonuçlar ve takımın performansı değerlendirilirken, federasyonun yeni bir yapılanmaya gitme kararı aldığı ifade edildi. Bu doğrultuda Belçika Futbol Federasyonu’nun kısa süre içinde yeni teknik direktör arayışlarına başlaması bekleniyor.

Deneyimli teknik adam, kariyerinde daha önce Roma, Marsilya ve Lyon gibi önemli kulüplerde görev yapmış, Belçika Milli Takımı’nda ise yeni bir yapılanma sürecinde takımın başına getirilmişti.

Belçika’da yaşanan bu ayrılığın ardından gözler, milli takımın başına geçecek yeni isimde olacak.