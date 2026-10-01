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A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile yarın oynayacağı karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyetinin ülkeye girişinde sorun yaşandığı iddia edildi.

Milli takım kafilesinin pasaport kontrolünden geçmesinin ardından TFF yetkililerinin geçişinde zorluk çıkarıldığı belirtildi.

TFF HEYETİ PASAPORT KONTROLÜNDE BEKLETİLDİ

HT Spor'un haberine göre, milli takım kafilesinin pasaport işlemleri tamamlanırken TFF heyetinin Belçika'ya girişine izin verilmedi.

Federasyon yetkililerinin pasaport kontrolünün ardından bekletildiği ve ülkeye giriş işlemlerinin tamamlanamadığı aktarıldı.

Heyetin neden bekletildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun ne zaman çözüleceği ise belirsizliğini koruyor.