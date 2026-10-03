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Kaynak: AA

Belçika’nın resmi haber ajansı Belga’nın aktardığı bilgilere göre, Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer ile yerel polis teşkilatının başındaki Jean-Marc Demelenne, Valonya-Brüksel Federasyonu, Liege ili ve belediyesi ile bağımsız eğitim ağının temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede, öğrenci gösterileri sonrasında kapatılan eğitim kurumlarının pazartesi sabahından itibaren yeniden öğrencilere açılması yönünde karar alındı.

Belediye Başkanı Demeyer, okullara dönecek öğrencilerin güvenli ve sakin bir ortamda karşılanabilmesi amacıyla gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti. Demeyer ayrıca polis ekipleri ile sosyal hizmet çalışanlarının sahadaki çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Toplantıya katılan tarafların, okullarda öğrencilerle iletişim kurulması ve güven ortamının güçlendirilmesi konusunda ortak bir yaklaşım benimsediğini aktaran Demeyer, kentte sükunetin korunması çağrısında bulundu.

ÖĞRENCİ PROTESTOLARINDA OLAYLAR ÇIKMIŞTI

Fransa’nın ardından Belçika’nın Liege kentinde de eğitim şartları ve Valonya-Brüksel Federasyonu hükümetinin aldığı tedbirlere tepki amacıyla öğrenci gösterileri düzenlenmişti. Eylemler sırasında yaşanan olayların ardından belediyeye bağlı okullar ile bağımsız eğitim ağına dahil bazı ortaöğretim kurumlarında eğitime ara verilmişti.

Kentte dün gerçekleştirilen gösterilerde katılımcıların sayısı 600’e kadar yükselmişti. Eylemler sırasında bazı gençlerin okullara zorla girmeye çalıştığı, okul binalarına çeşitli cisimler atıldığı ve bazı işletmelerin zarar gördüğü bildirilmişti.

Polisin müdahale ettiği olaylarla bağlantılı olarak son iki gün içerisinde toplam 10 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Öğrenciler ise sınıflardaki öğrenci sayılarının düşürülmesini, öğretmen kadrolarının yeterli seviyeye çıkarılmasını ve öğrencilerle velilerin karar alma mekanizmalarına daha fazla katılmasını istiyor. Talepler arasında eğitime herkesin eşit şekilde erişebilmesi de bulunuyor.