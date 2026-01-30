Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kadının işlettiği küçük hayvan çiftliğinde bir eşek, iki midilli ve bir ata yönelik ihmallerin tespit edilmesi sonucu Brüksel Ceza Mahkemesi olaya müdahale etti.

BİR MİDİLLİ KURTARILAMADI

The Brussels Times'ın haberine göre mahkeme kararında, hayvanların yetersiz beslendiği, düzenli veteriner bakımından yoksun bırakıldığı, suya erişimlerinin bulunmadığı ve barınma koşullarının son derece kötü olduğu belirtildi. Durumu kritik olan midillilerden biri kurtarılamayarak uyutuldu.

HAYVAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ MADAHİL OLDU

Diğer hayvanlar ise Brüksel Çevre Kurumu tarafından koruma altına alınırken mahkeme, sanığa 40 bin avro para cezasının yanı sıra 3 yıl ertelenmiş hapis cezası verirken, hayvan refahına ilişkin yasaların ciddi şekilde ihlal edildiğine hükmetti. Ayrıca sanık ömür boyu hayvan beslemekten men edildi.

Davaya hayvan hakları örgütlerinin de müdahil olduğu ve kurtarılan hayvanların bakımının bu kuruluşlar tarafından üstlenildiği öğrenildi. Belçika'da hayvanlara kötü muamele, ağır para cezaları ve hayvan sahipliğinden men yaptırımlarıyla cezalandırılıyor.