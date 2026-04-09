Belçika’da gençlere yönelik ilk kez başlatılan gönüllü askerlik programına yapılan başvuru sayısı dikkat çekti. Ülkede 17 yaşındaki yaklaşık 149 bin gence mektup gönderilerek yapılan çağrıya yalnızca 3 bin kişi yanıt verdi.

Belçika’nın resmi haber ajansı Belga’nın aktardığına göre, programa başvuran adaylar zeka testi, fiziki yeterlilik değerlendirmesi ve teknik sınavlardan oluşan çok aşamalı bir elemeden geçirilecek. Sürecin sonunda 500 aday, ordu bünyesinde yedek asker olarak eğitim almaya hak kazanacak.

Başvuruların yaklaşık yüzde 20’sini kadın adaylar oluşturdu. İlk grubun ağustos ayında eğitime başlaması planlanırken, seçilenlerin büyük bölümünün kara kuvvetlerinde görev yapacağı belirtildi. Eğitim kapsamında katılımcılara harita okuma, temel askeri taktikler ve ilk yardım gibi konularda ders verilecek.

BAKAN SAYIDAN MEMNUN

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, başvuru sayısını olumlu değerlendirdi. Bakanlık açıklamasında, gençlerin değişen jeopolitik koşulların farkında olduğuna vurgu yapılarak, sayının memnuniyet verici bulunduğu ifade edildi.

Belçika’da zorunlu askerlik 1994 yılında askıya alınmıştı. O tarihten bu yana ülke ordusu tamamen profesyonel ve gönüllülük esasına dayalı sistemle faaliyet gösteriyor.