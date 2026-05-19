Frankofon öğretmen sendikası CSC Enseignement tarafından yapılan açıklamada, MR ve Les Engages partilerinin oluşturduğu federasyon hükümetinin eğitim sektörüne yönelik politikaları eleştirildi.

"Tebeşir Devrimi" adı verilen kampanya kapsamında öğretmenlere okul çevrelerinde, kaldırımlarda ve kamusal alanlarda reform karşıtı sloganlar yazma çağrısında bulunulan açıklamada, hükümetin planladığı reformların eğitim sistemini zayıflatacağı, eşitsizlikleri artıracağı ve öğretmenlerin çalışma koşullarını kötüleştireceği savunuldu.

Açıklamada, eğitim sektöründeki tüm çalışanlara 18-27 Mayıs'ta greve gitme ve protesto eylemlerine katılma çağrısı yapıldı.

Başkent Brüksel ile Valon bölgesinde bazı okullar ise bugün itibarıyla greve başlayarak, eğitimi durdurdu.

TASARRUF PAKETİ YOLDA

FWB Parlamentosu'nun 27 Mayıs'ta bütçe açığını azaltmayı amaçlayan tasarruf paketini oylaması bekleniyor.

Pakette, lise öğretmenlerinin ders saatlerinin yüzde 10 artırılması, kadrolu öğretmenlere yönelik hastalık izni kurallarının sıkılaştırılması ve yükseköğretimde öğrenim ücretlerinin artırılması gibi düzenlemeler yer alıyor.

Sendikalar ise öğretmenlere yönelik önlemlerin geri çekilmesini isterken, eğitim sektöründeki tüm çalışanları greve ve protesto eylemlerine katılmaya çağırdı.