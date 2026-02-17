Belçika basını, Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki Mons kentindeki bazı mahallelerde geçen hafta çarşamba günü teknik arıza nedeniyle başlayan doğal gaz kesintisinin devam ettiğini duyurdu. Yetkililer, kesintiden şimdiye kadar 12 bin hane etkilendiğini ve 2 bin eve doğal gaz tedarikinin yeniden başladığını açıkladı.

DUŞ HİZMETİ VERMEYE BAŞLADI

Mons Belediye Başkanı Nicolas Martin, doğal gaz kesintisi nedeniyle belediyeye ait bazı merkezlerin halkın duş alma gibi ihtiyaçları için kullanıma açıldığını belirtti. Martin ayrıca, halkın ısıtıcı talebinde bulunabileceğini ifade etti.