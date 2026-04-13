Belçika genelindeki cezaevlerinde görevli personel, kamu hizmetlerinde giderek artan özelleştirme eğilimine karşı sert bir duruş sergileyerek 24 saatlik genel greve gitti.

Ülkenin en büyük üç işçi sendikası olan ABVV, ACV ve ACLVB'nin ortak çağrısıyla hayata geçirilen bu eylem, dün akşam itibarıyla yürürlüğe girerek federal hükümetin kamu hizmetlerindeki politikalarına karşı geniş çaplı bir protestoya dönüştü.

Sendikal tepkinin merkezinde, özellikle Anvers’te henüz faaliyete geçmemiş olan yeni cezaevinde özel güvenlik firmalarının görevlendirilmesi kararı yer alıyor. Çalışan temsilcileri, bu durumu kamu hizmetlerinin "kademeli olarak özelleştirilmesi" şeklinde nitelendirirken, kararların kendilerine danışılmadan alınmasını ve cezaevlerinde AB ile İsviçre vatandaşlarının istihdam edilmesine olanak sağlayan yasa tasarısını kabul edilemez buluyor.

Öte yandan Haren Cezaevi'nde, genel greve ek olarak kapasite aşımı ve kötü çalışma şartları nedeniyle ikinci bir iş bırakma uyarısı yapılması, sistemdeki krizin derinliğini gözler önüne seriyor.

Hükümet kanadından gelen açıklamalarda ise durum bir özelleştirme faaliyeti olarak kabul edilmiyor. Adalet Bakanı Annelies Verlinden, özel güvenlik personeline verilecek yetkilerin sadece ziyaretçi kontrolleri ve otopark denetimi gibi belirli, geçici ve sınırlı alanları kapsayacağını savunuyor. Bu karşılıklı restleşmenin ardından, çözüm için gözler 15 Nisan tarihinde Federal Kamu Hizmetlerinden Sorumlu Bakan Vanessa Matz ile sendikalar arasında yapılacak kritik görüşmeye çevrilmiş durumda.