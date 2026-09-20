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Kaynak: AA

Belçika'da her yıl eylül ayında düzenlenen “Brüksel Hareketlilik Haftası” kapsamında bu yıl da “arabasız gün” etkinliği gerçekleştirildi.

16-22 Eylül tarihleri arasındaki etkinlikler kapsamında Brüksel'in 19 belediyesinde yollar yerel saatle 09.30 ile 19.00 arasında araç trafiğine kapatıldı.

CADDELER BİSİKLET VE KAYKAYLARA KALDI

Otomobillerin çekilmesiyle boşalan yolları dolduran kent sakinleri, gün boyunca yürüyüş yaptı. Çok sayıda kişi bisiklet ve kaykaylarıyla kentte gezintiye çıktı.

Etkinlik boyunca yalnızca toplu taşıma, acil durum hizmeti veren araçlar, diplomatik araçlar ve engelli araçlarının trafiğe çıkmasına izin verildi. Brüksel genelinde azami hız sınırı da 30 kilometreye düşürüldü.

70'TEN FAZLA KENT VE İLÇE KATILDI

Brüksel'in yanı sıra Aalst, Anvers, Brugge, Ypres, Kortrijk ve Leuven gibi 70'ten fazla kent ve ilçenin sakinleri etkinliğe katıldı.

Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki yaklaşık 20 ilçenin de ilk kez etkinliğe dahil olmasıyla katılım rekor seviyeye ulaştı.

Brüksel'de her eylül ayının üçüncü pazar günü gerçekleştirilen “arabasız gün” boyunca oyunlar, spor müsabakaları ve müzik etkinlikleri de düzenleniyor.