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UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne Fransa ve İtalya'ya karşı aldığı iki mağlubiyetle kötü bir başlangıç yapan A Milli Takımımız 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika'ya konuk oluyor.

Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda TSİ 21:45'te başlayacak zorlu mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

BELÇİKA-TÜRKİYE İLK 11'LER

Belçika: Lammens, Mechele, De Cuyper, De Bruyne, Tielemans, Lukebakio, Ngoy, De Ketelaere, Vanaken, Castagne, Godts

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Bartuğ, İsmail, Arda, Kerem, Oğuz, Barış Alper.