SAVUNMA HATTINDA "BEŞ YILIN ZİRVESİ"

Belçika basınına yansıyan ve Milletvekili Axel Weydts'ın Savunma Bakanı Theo Francken'a sunduğu soru önergesine dayanan veriler, Belçika Silahlı Kuvvetleri’nin 2025 yılını büyük bir büyüme hamlesiyle kapattığını ortaya koydu. Toplamda 2 bin 993 profesyonel asker üniforma giyerek göreve başlarken, bu rakam son yarım on yılın en güçlü istihdam verisi olarak kayıtlara geçti.

SUBAY VE ASTSUBAY KADROLARINDA STRATEJİK TAHKİMAT

Ordunun komuta kademesi, 2021 yılına kıyasla ciddi bir ivme kazandı. Verilerdeki en çarpıcı değişimlerle subay alımları 2021'de 352 olan alım sayısı, 2025'te 509'a yükseldi. Astsubay alımları aynı dönemde bin 17 olan sayı, bin 181'e çıktı. Yedek askerlerin iş veya eğitim hayatlarını sürdürürken yarı zamanlı olarak askeri görev yaptıkları belirtildi.

ORDUNUN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR: KADIN SUBAY SAYISINDA PATLAMA

Belçika ordusundaki en radikal değişim ise cinsiyet dengesinde yaşanıyor. Özellikle üst rütbeli pozisyonlarda kadın temsilinin yükselmesi, ordunun modernleşme vizyonunun bir parçası olarak görülüyor. Göreve başlayan kadın subay sayısında 2021’den bu yana yüzde 58’lik bir artış kaydedildi.

SAVAŞ ALANINDAN BİLİŞİM ODALARINA: "YENİ NESİL ASKERLİK"

Eski bir asker olan Milletvekili Axel Weydts’a göre, birçok Belçikalı geleceğini artık savunma sanayisinde ve askeri hizmette görüyor. Ancak ordunun aradığı profil artık sadece "muharip" güçlerle sınırlı değil. Modern tehditlere karşı koymak adına mühendislik, bilişim teknolojileri, siber savunma gibi teknik alanlarda uzmanlaşmış personeller, yeni alım stratejisinin merkezinde yer alıyor.