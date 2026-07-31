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Kaynak: AA

Belçika Savunma Bakanı Francken Belçika'nın Het Laatste Nieuws gazetesine konuştu, mevcut sağlık koşullarının bazı görevler için gereğinden fazla katı olduğunu söyledi.

Sağlık muayenelerinin daha esnek hale getirilmesi talimatını verdiğini duyuran Francken, yeni sağlık kriterlerinin Belçika Savunma Sağlık Hizmeti tarafından hazırlandığına işaret etti.

Francken, ordunun personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 1 Eylül'den itibaren askeri personel ve yedek asker alımlarında uygulanan sağlık kriterlerinin esnetileceğini belirtti.

Yeni düzenlemeyle daha önce sağlık gerekçesiyle elenen adayların önemli bir bölümünün askeri eğitime kabul edilebileceğini kaydeden Francken, "Bazı görevler için daha esnek davranmak mantıklı. Her askerin aynı derecede katı sağlık standartlarını karşılaması gerekmiyor. Örneğin görme seviyeniz mükemmel değilse bu, F-35 pilotu olmak istemediğiniz sürece sorun teşkil etmez." ifadelerini kullandı.

Yeni uygulamayla, geçmişte sağlık kriterlerini karşılayamadığı için başvurusu reddedilen adayların yaklaşık yüzde 10 ila 20'sinin askeri eğitime başlayabileceği öngörülüyor.

BELÇİKA PERSONEL KAPASİTESİNİ ARTIRMA KARARI ALMIŞTI

Belçika Savunma Bakanlığı, Eylül 2025'te açıkladığı yeni stratejik vizyon kapsamında, 2035 yılına kadar silahlı kuvvetlerin personel kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağını duyurmuştu.

Bakanlık, bu hedef doğrultusunda aktif asker sayısının 34 bin 500'e, yedek personel sayısının 12 bin 800'e ve sivil çalışan sayısının 8 bin 500'e çıkarılmasını öngördüğünü açıklamıştı.

Personel alım hedeflerine ulaşılması amacıyla gönüllü askerlik uygulaması da başlatılmıştı.