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Kaynak: AA

Belçika Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Mark van Bommel oldu.

Belçika Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada Hollandalı teknik adamla UEFA EURO 2028 sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

GARCİA İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Belçika, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya’ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Bu sonucun ardından teknik direktör Rudi Garcia ile yollar ayrılmıştı.

YENİ HEDEF EURO 2028

Federasyon, Mark van Bommel’in Belçika Milli Takımı’nı UEFA EURO 2028’e kadar çalıştıracağını açıkladı. Hollandalı teknik adam, yeni dönemde Belçika’nın başarısı için görev yapacak.