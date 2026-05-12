Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye’de bulunan Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, İstanbul programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette heyete, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile TCMB Başkanı Fatih Karahan eşlik etti. Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyet, TCMB yerleşkesinin mimarları Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’dan projenin yapım süreci ve mimari detaylarına ilişkin bilgi aldı. Heyet, incelemelerin ardından bina maketi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

TCMB ziyaretinin ardından Belçika heyeti yerleşkeden ayrılarak İstanbul’daki temaslarını sürdürdü.

İstanbul programında ekonomi ve diplomasi trafiği

Belçika Ekonomik Misyonu heyeti, Türkiye temasları kapsamında İstanbul’da ekonomi, ticaret ve diplomasi odaklı yoğun bir program gerçekleştirdi.

Heyet, programın ilk gününde Baykar Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret ederek Türkiye’nin savunma sanayisi ve yüksek teknoloji alanındaki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İkinci gün temaslarında ise Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye–Belçika İş Forumu’na katılan heyet, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Belçika Kraliçesi Mathilde’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

İstanbul Deniz Müzesi’ni ziyaret eden heyet, daha sonra Taksim’deki Belçika Konsolosluğu’nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldi.

Program kapsamında ayrıca İstanbul Sanayi Odası’nda iş dünyasında kadınların rolüne ilişkin bir panel düzenlendi. Panelde konuşma yapan Kraliçe Mathilde, kadınların ekonomik hayattaki etkinliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Belçika heyetinin İstanbul’daki ikinci gün programı, Türk ve Belçikalı şirketler arasında gerçekleştirilen iş birliği ve imza töreniyle sona erdi.