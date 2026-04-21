Belçika Kraliçesi Mathilde Türkiye’ye geliyor: 5 stratejik sektör gündemde
Belçika Kraliçesi Mathilde, beraberinde üst düzey bir heyetle 10-14 Mayıs’ta Türkiye’ye ekonomik misyonla geliyor. Ziyarette enerji, savunma ve dijitalleşme gibi 5 stratejik alan öne çıkacak. İstanbul ve Ankara’da üst düzey temaslarla yeni iş birliği fırsatları değerlendirilecek.Derleyen: Cemile Kurel
İSTANBUL VE ANKARA’DA YOĞUN DİPLOMASİ
Belçika Kraliyet Sarayı, Kraliçe Mathilde’in 10-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Kraliçe’nin ekonomik misyonu yöneteceği ve heyetle birlikte İstanbul ile Ankara’da çeşitli temaslarda bulunacağı belirtildi.
Açıklamada, Kraliçe’nin 10, 11 ve 12 Mayıs tarihlerindeki resmi programlara bizzat katılarak başkanlık edeceği ifade edildi. Söz konusu misyonun, Belçika’nın dış ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeye yönelik en üst düzey ekonomik diplomasi faaliyetlerinden biri olduğu vurgulandı.
FEDERAL VE BÖLGESEL GENİŞ KATILIM
Kraliyet açıklamasında, Kraliçe’ye ziyaret boyunca Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Flaman Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele, Valon Bölgesi Başkan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ve Brüksel Bölgesi adına uluslararası ticaretten sorumlu üst düzey bir yetkilinin eşlik edeceği kaydedildi. Heyetin, Belçika’nın hem federal hem de bölgesel düzeyde ekonomik kapasitesini temsil edeceği ifade edildi.
BEŞ STRATEJİK SEKTÖRDE İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ
Resmi açıklamada ayrıca, "Resmi programa göre Türkiye ziyaretinde özellikle enerji dönüşümü, liman operasyonları ve lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, havacılık-uzay ve savunması, dijitalleşme ve Endüstri 4.0 alanlarında iş birliği fırsatları ele alınacak. Belçika tarafı, bu sektörlerde Türkiye ile hem ticari hem de teknolojik ortaklıkların derinleştirilmesini hedefliyor.
Ziyaret Belçika Dış Ticaret Ajansı ile üç bölgesel dış ticaret ve yatırım ajansı AWEX, FIT ve hub.brussels tarafından, Federal Dışişleri Bakanlığı iş birliğiyle düzenleniyor. Kurumlar, Belçika şirketlerinin Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmek ve yeni iş bağlantıları oluşturmak amacıyla kapsamlı bir program hazırladı" ifadelerine yer verildi.
BELÇİKA KRALİÇESİ MATHİLDE MARİE CHRİSTİNE GHİSLAİNE D'UDEKEM D'ACOZ KİMDİR?
Belçika Kraliçesi Mathilde, Kral Philippe’in eşi olarak Belçika Kraliyet Ailesi’nin önemli isimlerinden biridir. 20 Ocak 1973’te Brüksel’de doğan Mathilde, ülkenin ilk Belçika doğumlu kraliçe eşi olarak tarihe geçmiştir. Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla uluslararası alanda da tanınmaktadır. Eğitim ve toplumsal projelerde aktif rol almaktadır. Kraliyet görevlerini sürdürmektedir ve temsil etmektedir.
Mathilde, Brüksel’in Uccle bölgesinde doğdu. Politikacı Kont Patrick d’Udekem d’Acoz ve Kontes Anna Maria Komorowska’nın kızıdır. Bastogne ve Brüksel’de eğitim aldı, konuşma terapisi eğitimi gördü ve psikoloji alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca çok dilli bir eğitim geçmişine sahiptir. Genç yaşta gönüllü çalışmalarla sosyal konulara ilgi göstermiştir. Konuşma terapisti olarak profesyonel kariyer yapmıştır. Brüksel’de çalışmıştır.
Mathilde, 1999 yılında Kral Philippe ile evlenmiştir. Çiftin Elisabeth, Gabriel, Emmanuel ve Eléonore adında dört çocuğu bulunmaktadır. Evliliği Belçika’da büyük ilgi görmüş ve kraliyet görevlerinde aktif bir rol üstlenmesine zemin hazırlamıştır. Kraliyet ailesinin modern yüzü olarak görülmektedir. Ayrıca uluslararası etkinliklerde ülkesini temsil etmektedir ve protokol görevleri yürütür.
Kraliçe Mathilde, UNICEF Belçika’nın fahri başkanlığını yürütmekte ve Dünya Sağlık Örgütü ile çeşitli uluslararası kuruluşlarda görev almaktadır. Eğitim, yoksullukla mücadele ve kadın hakları alanlarında aktif projeler geliştirmektedir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Savunucusudur. Ayrıca Kraliçe Elisabeth Müzik Yarışması’na da hamilik yapmaktadır. Sosyal girişimcilik ve finansal kapsayıcılığı destekler.