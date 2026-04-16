Belçika, İsrail’e silah ve askeri malzeme taşınmasına yönelik uyguladığı yasak kapsamında Birleşik Krallık çıkışlı iki askeri sevkiyata el koydu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, söz konusu sevkiyatlar 23 Mart’ta İngiltere’den yola çıktı ve 24 Mart’ta Liège Airport’ta Belçika makamları tarafından durduruldu.

Yapılan incelemelerde sevkiyatlarda ateş kontrol sistemleri ile askeri uçaklara ait yedek parçalar bulunduğu tespit edildi. Ancak söz konusu askeri bileşenlerin resmi belgelerde uygun şekilde beyan edilmediği belirlendi.

BELÇİKA MAKAMLARI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Belçika Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İngiltere’den İsrail’e gönderildiği belirlenen askeri bileşen içeren iki sevkiyata resmi olarak el konulduğunu doğruladı.

Yetkililer olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıklarken, sevkiyata dahil olan şirketlerin isimlerinin ise soruşturma kapsamında henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı bildirildi.

ABD’Lİ ŞİRKET BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Belçika’nın güneyindeki Valon Bölgesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, sevkiyatla bağlantılı şirketlerden birinin ABD merkezli havacılık firması Moog Inc. olduğu belirtildi.

Şirketin, İsrailli pilotların eğitiminde kullanılan Aermacchi M-346 Master tipi uçaklar için aktüatör üretimi yaptığı ve geçmişte de İngiltere’den Belçika üzerinden İsrail’e benzer sevkiyatlar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Yetkililer ayrıca, aynı şirketten İngiltere’den İsrail’e gönderilmek üzere Liège Havalimanı’na en az 17 ayrı sevkiyatın ulaştığını tespit ettiklerini açıkladı.

AMBARGO OCAK AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Belçika hükümeti, İsrail’e silah ve askeri ekipman taşınmasını engellemeyi amaçlayan ambargoyu 23 Ocak’ta yürürlüğe koymuştu.

Son olayın, bu ambargonun uygulanması kapsamında gerçekleştirilen en dikkat çekici müdahalelerden biri olduğu değerlendiriliyor.