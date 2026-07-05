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Belçika Futbol Federasyonu, Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasının ertelenmesini şaşkınlık içerisinde karşıladıklarını açıkladı.

BELÇİKA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN YAZILI AÇIKLAMA

Belçika Futbol Federasyonu'nun açıklaması şu şekilde:

“ABD'li oyuncu Folarin Balogun'un ABD - Belçika maçında oynama hakkına sahip olmasından hayrete düştük.

FIFA, kararını FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 27. Maddesi'ne dayandırıyor. Bu hüküm, FIFA Disiplin Komitesi'nin daha önce uygulanan bir disiplin cezasının infazını askıya almaya karar verebileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte, aynı FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 66.4. Maddesi, bu Dünya Kupası sırasında verilen tüm önceki kırmızı kartlarda olduğu gibi, bir kırmızı kartın (ihraç) takımın bir sonraki maçı için otomatik olarak askıya alınma sonucunu doğurduğunu açıkça öngörüyor.

Ayrıca, yukarıdakilerden bağımsız olarak, karar FIFA Dünya Kupası 2026 Yarışma Talimatları'nın 10.5. Maddesinde yer alan hükümlerle doğrudan çelişiyor:

'Bir oyuncu veya takım yetkilisi doğrudan veya dolaylı bir kırmızı kart (ikinci uyarı) sonucu ihraç edilirse, takımının sonraki maçından otomatik olarak men edilecektir. Ayrıca, ek yaptırımlar uygulanabilir.'

Bu tür bir askıya almanın otomatik niteliği, 12 Mayıs 2026 tarihinde tüm katılan üye federasyonlara dağıtılan FIFA Dünya Kupası 2026 Dairesel No. 16'da da açıkça yeniden teyit edilmiştir.

Aynı kural, her FIFA Dünya Kupası 2026 Maç Koordinasyon Toplantısı'nda her maç öncesinde yinelenmekte olup, tüm FIFA Dünya Kupası 2026 atölye sunumlarında yer almaktadır.

Tüm katılan takımların meşru haklarını korumak ve sporumuzdaki adil oyun ilkelerini hem bu FIFA Dünya Kupası'nda hem de turnuvanın gelecekteki edisyonlarında korumak amacıyla, RBFA tüm olası seçenekleri araştırmaktadır."

NE OLMUŞTU?

ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna-Hersek ile oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemişti.

Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.