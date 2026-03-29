Dünya Kupası'na 75 gün kala ev sahibi ABD ile turnuvanın güçlü takımlarından Belçika Atlanta'da karşı karşıya geldi.
İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER
Mauricio Pochettino yönetimindeki ABD, maça hızlı başladı. Weston McKennie’nin golüyle öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarıyı avantajla kapatmaya hazırlanırken sahneye Zeno Debast çıktı ve 45. dakikada attığı golle skora denge getirdi.
BELÇİKA İKİNCİ YARIYA BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
İlk yarının sonundaki golle moral bulan Belçika, ikinci yarıya adeta golle başladı. 53. dakikada Amadou Onana ile öne geçen Kırmızı Şeytanlar, 59’da Charles De Ketelaere’nin penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı.
SON BÖLÜMDE LUKEBAKIO SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmanın son bölümünde Dodi Lukebakio etkili performansıyla öne çıktı. 68 ve 82. dakikalarda attığı gollerle skoru 5-1’e taşıyan yıldız oyuncu, ABD savunmasına zor anlar yaşattı.
AGYEMANG SKORU BELİRLEDİ
Ev sahibi ekipte Patrick Agyemang 87. dakikada skoru belirleyen golü attı. Mücadele Belçika’nın 5-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.
ABD'DA SAVUNMA ZAAFLARI VE KALECİ SORUNU DİKKAT ÇEKTİ
Belçika, bu galibiyetle Dünya Kupası öncesi formunu ortaya koyarken, ABD cephesinde savunma zaafları ve Matthew Turner'ın yediği hatalı goller nedeniyle kaleci sorunu dikkat çekti.