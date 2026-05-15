Belçika Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası’nda mücadele edeceği kadroyu açıkladı. Teknik direktör Rudi Garcia tarafından duyurulan listede bazı önemli isimlerin yer almaması dikkat çekti.

KADRO DIŞINDA KALAN İSİMLER

Açıklanan kadroda Mika Godts, Lois Openda, Romeo Lavia, Malick Fofana, Nathan De Cat ve Arthur Vermeeren gibi isimlerin yer almaması öne çıktı.

BELÇİKA’NIN DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleciler:

Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Defans:

Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim de Cuyper, Koni de Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Orta saha:

Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Forvet:

Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Matias Fernandez Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

GRUP AŞAMASINDA RAKİPLERİ

Belçika , 11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda G Grubu’nda mücadele edecek.

Belçika’nın grubunda Mısır, İran ve Yeni Zelanda yer alıyor.