Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Gazze Şeridi'nde Belçika vizesine sahip kişilerin bölgeden tahliye edilmesine ilişkin süreç hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Resmi haber ajansı Belga'nın aktardığı bilgilere göre Federal Meclis'te konuşan Bakan Prevot, bölgedeki mevcut koşulların yeni bir tahliye operasyonuna izin vermediğini dile getirdi.

1.400 VİZE SAHİBİ GAZZE'DE MAHSUR

Gazze'de şu an itibarıyla Belçika vizesi bulunan yaklaşık 1.400 kişinin mahsur kaldığını belirten Prevot, bu kişilerin büyük bir kısmının Belçika'da yaşayan Filistinlilerle aile birleşimi gerçekleştirmek adına başvuru yapanlardan oluştuğunu kaydetti. Bakan, listede ayrıca az sayıda araştırmacı ve burslu öğrencinin de yer aldığını sözlerine ekledi.

Saha şartlarının zorluğuna değinen Prevot, güvenlik açıkları ve İsrail makamlarının uyguladığı prosedürler nedeniyle yeni bir tahliye girişiminin şu an için mümkün görünmediğini ifade etti.

"EN AKTİF ÜLKELER ARASINDAYIZ"

Belçika'nın krizin başlangıcı olan Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık bin kişinin Gazze Şeridi'nden güvenli bir şekilde ayrılmasını sağladığını hatırlatan Dışişleri Bakanı Prevot, ülkesinin bu alanda "en aktif ülkeler arasında" yer aldığının altını çizdi. İsrail'in mart ayı başında Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı yeniden faaliyete geçirdiğini anımsatan Prevot, bu gelişmeye rağmen yeni bir tahliye planının uygulanabilir olmadığını vurguladı.

"GÜVENLİK ORTAMI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR"

Tahliye süreçlerinin çok boyutlu lojistik adımlar gerektirdiğini belirten Prevot, operasyonların önündeki engelleri şu sözlerle aktardı:

"Üçüncü ülkeler bu kişilerin taşınmasını, Mısır'dan geçişlerini, Ürdün'e transferlerini ve nihai yolculuklarını organize etmek zorunda. Tüm bunlar, sahadaki öngörülemeyen gelişmeler ve kontrolümüz dışındaki unsurlarla şekillenen sürekli değişen bir güvenlik ortamında yürütülmek zorunda. Sayısı giderek artan kişilere yönelik yeni bir tahliye operasyonu gerçekçi bir seçenek değil."

"VİZE VERİLMESİ OTOMATİK TAHLİYE HAKKI DOĞURMAZ"

Belçika makamlarının, vize sahiplerini Gazze'den çıkış listelerine kaydetmediği yönünde basına yansıyan iddiaları kesin bir dille reddeden Bakan Prevot, Aralık 2025'ten bu yana hükümet çatısı altında alternatif formüller üzerinde çalışıldığını ancak bunların hayata geçirilmesinin kolay olmadığını ifade etti. Prevot, son olarak Belçika tarafından vize verilmiş olmasının, bu kişilere otomatik olarak devlet eliyle tahliye edilme hakkı tanımadığını da sözlerine ekledi.