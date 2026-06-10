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Belçika ile ABD arasında, Afrika'da baş gösteren yeni sağlık krizi üzerinden diplomatik bir gerilim patlak verdi. Belçika federal hükümeti, Washington yönetiminin 2026 FIFA Dünya Kupası seyahat kısıtlamaları kapsamında talep ettiği radikal bir vize ve giriş engeli başvurusunu kesin bir dille reddettiğini duyurdu.

Uluslararası kamuoyunun dikkatle izlediği sağlık diplomasisindeki krizin detayları şu şekilde:

ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN BELÇİKA’YA "KISITLAMA" MEKTUBU

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ABD’nin Brüksel Büyükelçisi Bill White, Belçika federal hükümetine resmi bir mektup gönderdi. Büyükelçi White mektupta, Washington’un 2026 FIFA Dünya Kupası güvenliği ve kamu sağlığı gerekçesiyle uygulamaya koyduğu Ebola kısıtlamalarına atıfta bulundu. ABD, Belçika'dan da bu kısıtlamalara paralel olarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamasını talep etti.

SAĞLIK BAKANI VANDENBROUCKE: "GİRİŞ YASAĞI GÜNDEMİMİZDE YOK"

ABD'den gelen baskıya yanıt veren Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, KDC'deki Ebola salgınına dair derin endişe duyduklarını kabul etti ancak seyahat engelinin bilimsel bir karşılığı olmadığını vurguladı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve ilgili uluslararası ortaklarla sürekli istişare halinde olduklarını belirten Vandenbroucke, şu ifadeleri kullandı:

"Bilimsel mutabakat, krizin şiddetlendiği yerlerde yerinden müdahale ile harekete geçilmesi gerektiği yönündedir. Şu aşamada hiçbir yetkili veya bilimsel kuruluş Avrupa'ya giriş yasağı getirilmesini önermiyor."

"MİLYONLARCA İNSANIN VEBALİ ABD’NİN ÜZERİNDEDİR"

Belçika'nın ana odağının salgından etkilenen bölgelerden Avrupa'ya gelen yolcuların sıkı takibi olduğunu aktaran Sağlık Bakanı, olası bir semptom durumunda hastaların karantinaya alınması için ülkede iki büyük hastanenin özel olarak hazırlandığını açıkladı.

Vandenbroucke, ABD'nin küresel sağlık politikalarını da sert bir dille eleştirerek, yaşanan insani krizin arkasındaki asıl sorumluyu işaret etti:

"Bugün bu salgının bu boyuta ulaşmasında, bölgeye yönelik kalkınma yardımlarını ve tıbbi destekleri azaltan ABD'nin çok büyük bir sorumluluğu var. Milyonlarca insanın vebali onların üzerinde olacaktır."

KDC'DEKİ ÖLÜMCÜL SALGININ BOYUTU

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yer alan Ituri eyaletinde patlak veren salgında, 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün tespit edilmesinin ardından 15 Mayıs'ta resmi olarak "Ebola salgını" ilan edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de kısa süre sonra durumu "uluslararası halk sağlığı acil durumu" olarak tanımlamıştı.

Sağlık otoriteleri, yayılım gösteren bu virüsün nadir görülen ve aşısı ya da onaylanmış bir tedavisi bulunmayan "Bundibugyo" varyantı olduğunu belirtiyor. Bölgedeki toplam vaka sayısının ise şimdiden 1000 sınırını aştığı bildiriliyor.