Geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimleri kazanan mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Telegram kanalı Pool One'da dün yayınlanan bir konuşmasında kadınlara seslendi.

'HEPİMİZ HANIM KÖYLÜYÜZ'

Minsk'teki Planar işletmesinin çalışanlarına hitap seslenen Lukaşenko "Güzellik için en iyi yöntem küreği kapıp kar temizlemektir. Bana inanın, bu en iyi çaredir. Böylece her zaman genç, güzel ve biz erkekler için arzu edilir olursunuz" demesi dünyada gündem oldu.

Lukaşenko, yetkililere ve Kadınlar Birliği’ne, bu yılın Belarus halkı için “unutulmaz” geçmesi adına neler yapılabileceğini düşünmeleri talimatını verdi.

“Erkeklere bakmayın, onlar halleder. Hepimiz hanım köylüyüz,” diyen Lukaşenko, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu yıl kadınlarımız için elimizden geleni yapmalıyız. Siz gerçekten hayatımızın temel direğisiniz.”

2026'YI KADIN YILI İLAN ETTİLER

1 Ocak’ta yaptığı yeni yıl konuşmasında, Lukaşenko 2026’yı resmi olarak “Kadın Yılı” ilan etti. Konuşmasında, kadınların ve Belarus topraklarının korunmasının ülkenin geleceği, aileler ve toplum için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.