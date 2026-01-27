Sakarya’da endoskopik yöntemle bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı olan hastalar, geleneksel cerrahi tekniklere göre çok daha hızlı bir şekilde iş ve sosyal hayatlarına geri dönebiliyor.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, geçen bir yıl içinde 100 hastaya modern endoskopik teknikle bel fıtığı ve dar kanal cerrahisi uyguladı.

Açıklamada, Prof. Dr. Tibet Kaçira ve Doç. Dr. Mustafa Kaya tarafından gerçekleştirilen bu operasyonlarda endoskopik lomber disk hernisi ve lomber spinal stenoz tedavilerinin yapıldığı kaydedildi. Elde edilen sonuçlar, endoskopik cerrahinin klasik mikroskopik yönteme göre hasta konforu ve iyileşme hızı bakımından belirgin üstünlükler sunduğunu ortaya koydu. Endoskopik yaklaşımda kas dokusu sıyrılmadan müdahale edildiği ve kemik yapının büyük oranda korunduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, ameliyat sırasında dokuya verilen zararın en aza indirildiği, mikroskopik cerrahide ise kasların sıyrılması ve daha geniş bir çalışma alanı gerektiği belirtildi; endoskopik yöntemde bu hasarın çok sınırlı kaldığı ifade edildi.

KISA YATIŞ, HIZLI İYİLEŞME

Endoskopik cerrahi sayesinde hastanede kalış süresi önemli ölçüde kısalıyor; pek çok hasta aynı gün ya da ertesi gün taburcu edilebiliyor. Hastalar genellikle ameliyattan birkaç saat sonra ayağa kalkabiliyor ve günlük işlerine erken dönemde dönebiliyor. Minimal invaziv tekniğin sağladığı avantajlarla kas hasarı ve ameliyat sonrası ağrı büyük oranda azalıyor, ağrı kesici ihtiyacı da önemli ölçüde düşüyor. Endoskopik disk cerrahisi geçiren hastaların, klasik yöntemlere kıyasla iş ve sosyal yaşamlarına çok daha çabuk adapte olabildiği belirtiliyor. Ortalama 3-7 gün içinde günlük hayata dönüş sağlanabiliyor.

Açıklamada, endoskopik disk ameliyatının her hastaya uygun olmadığı, en iyi sonucun doğru hasta seçimiyle alındığı vurgulandı. Klinikte “herkese aynı yöntem” yaklaşımı yerine, her hastaya özel değerlendirme yapılarak en uygun cerrahi tekniğin belirlendiği ifade edildi.

