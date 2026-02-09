Yeniçağ Gazetesi
09 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
KÜÇÜK GÖKÇEK KEÇİÖREN KRİZİNİ FIRSATA ÇEVİRDİ: ABB'YE PORTAŞ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRMESİ
Anasayfa Sağlık Bel ağrısı için kendisine kendi spermini enjekte eden hastada beklenmeyen etki

Bel ağrısı için kendisine kendi spermini enjekte eden hastada beklenmeyen etki

İrlanda’da kayda geçen sıra dışı bir tıbbi vakada, kronik bel ağrısını hafifletmek isteyen 33 yaşındaki bir erkek, yaklaşık 18 ay boyunca kendi spermini koluna enjekte etti. Bilimsel dergide yayımlanan olay, ciddi enfeksiyon ve apseyle sonuçlandı.

Meyra Özer Meyra Özer
Haberi Paylaş
Bel ağrısı için kendisine kendi spermini enjekte eden hastada beklenmeyen etki - Resim: 1

Tıp literatürüne giren sıra dışı bir vaka, bilim insanlarını ve hekimleri endişelendirdi. İrlanda’da yaşayan 33 yaşındaki bir erkek, kronik bel ağrısını tedavi etmek amacıyla yaklaşık 18 ay boyunca kendi spermini koluna enjekte etti. Bu alışılmadık ve tıbbi dayanağı olmayan uygulama, ciddi bir enfeksiyonla sonuçlandı.

Olay, Irish Medical Journal’da yayımlanan bilimsel vaka raporuyla kayıt altına alındı ve daha sonra Futura Sciences gibi bilim odaklı yayınlar tarafından da aktarıldı. Uzmanlara göre bu vaka, tedavi amaçlı sperm enjeksiyonunun belgelenmiş ilk örneği olarak kabul ediliyor.

1 6
Bel ağrısı için kendisine kendi spermini enjekte eden hastada beklenmeyen etki - Resim: 2

Bel ağrısıyla değil, kolundaki enfeksiyonla hastaneye başvurdu

Hasta, acil servise bel ağrısı şikayetiyle değil, kolunda ani gelişen şiddetli ağrı, şişlik ve sertlik nedeniyle başvurdu. Şikayetlerin, ağır bir çelik cismi kaldırmasının ardından aniden arttığı belirtildi.

Yapılan fiziksel muayenede, enjeksiyonun uygulandığı ön kol bölgesinde kızarıklık, belirgin şişlik ve sert doku tespit edildi. Görüntüleme yöntemleriyle yapılan incelemelerde ise deri altında hava hapsi, kas ve damar dokularına yayılan enfeksiyon ve apse oluşumu saptandı.

2 6
Bel ağrısı için kendisine kendi spermini enjekte eden hastada beklenmeyen etki - Resim: 3

İnternetten alınan şırıngayla kendi spermini enjekte ettiğini itiraf etti

Hasta, doktorlara verdiği ifadede, internetten satın aldığı bir şırıngayla kendi spermini koluna enjekte ettiğini kabul etti. Son enjeksiyon sırasında ise spermi kan damarlarına ve kas dokusuna nüfuz edecek şekilde üç doz halinde uyguladığını söyledi.

Uzmanlara göre sperm, vücuda damar veya kas içine verildiğinde tamamen yabancı bir madde olarak algılanıyor. Bu durum bağışıklık sisteminin şiddetli tepki vermesine, enfeksiyonun hızla yayılmasına ve apse oluşumuna yol açabiliyor.

3 6
Bel ağrısı için kendisine kendi spermini enjekte eden hastada beklenmeyen etki - Resim: 4

Damar yoluyla antibiyotik tedavisi uygulandı

Hasta, acilen hastaneye yatırılarak damar yoluyla antibiyotik tedavisine alındı. Kolundaki enfeksiyonun kontrol altına alınması için yoğun tıbbi müdahale uygulanırken, bel ağrısı için de ayrı bir tedavi süreci başlatıldı.

Ancak doktorların uyarılarına rağmen hasta, bel ağrısının azalmasının ardından tedavi tamamlanmadan hastaneden ayrıldı. Bu durum, hekimler tarafından ek bir risk faktörü olarak değerlendirildi.

4 6
Bel ağrısı için kendisine kendi spermini enjekte eden hastada beklenmeyen etki - Resim: 5

Bilim insanları uyarıyor: Tehlikeli ve bilimsel dayanağı yok

Vaka raporunu yayımlayan araştırmacılar, bu uygulamanın hiçbir bilimsel temele dayanmadığını ve son derece tehlikeli olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre sperm enjeksiyonu, bağışıklık sisteminin güçlü bir savunma tepkisi oluşturmasına neden oluyor ve bu da hayati risk taşıyan enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Hekimler, özellikle internette dolaşan ve bilimsel temeli olmayan “alternatif tedavi” yöntemlerine karşı kamuoyunu uyarıyor. Bu tür uygulamaların, tedavi etmek bir yana, ciddi ve geri dönüşü zor sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtiliyor.

5 6
Bel ağrısı için kendisine kendi spermini enjekte eden hastada beklenmeyen etki - Resim: 6

Uzmanların ortak görüşü

Bu vaka, tıp dünyasında uyarıcı bir örnek olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, kronik ağrı yaşayan kişilerin mutlaka uzman hekimlere başvurması gerektiğini, bilimsel dayanağı olmayan yöntemlerin ise kesinlikle denenmemesi gerektiğini vurguluyor.

Araştırmacılara göre bu olay, yanlış sağlık bilgilerine duyulan güvenin ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini açıkça ortaya koyuyor.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro