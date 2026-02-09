Bel ağrısı için kendisine kendi spermini enjekte eden hastada beklenmeyen etki

Tıp literatürüne giren sıra dışı bir vaka, bilim insanlarını ve hekimleri endişelendirdi. İrlanda’da yaşayan 33 yaşındaki bir erkek, kronik bel ağrısını tedavi etmek amacıyla yaklaşık 18 ay boyunca kendi spermini koluna enjekte etti. Bu alışılmadık ve tıbbi dayanağı olmayan uygulama, ciddi bir enfeksiyonla sonuçlandı.

Olay, Irish Medical Journal’da yayımlanan bilimsel vaka raporuyla kayıt altına alındı ve daha sonra Futura Sciences gibi bilim odaklı yayınlar tarafından da aktarıldı. Uzmanlara göre bu vaka, tedavi amaçlı sperm enjeksiyonunun belgelenmiş ilk örneği olarak kabul ediliyor.