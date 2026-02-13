Dünya nüfusunun yaklaşık %80'inin hayatının bir döneminde karşılaştığı bel ağrıları hakkında ezber bozan veriler paylaşıldı.

Toplumda her bel ağrısının doğrudan "bel fıtığı" (disk hernis) ile ilişkilendirilmesinin büyük bir tıbbi yanılgı olduğu, ağrıların asıl kaynağının mekanik disfonksiyonlar olduğu saptandı.

Yapılan son klinik araştırmalar, bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların yalnızca %3 ila %5’inde cerrahi müdahale gerektiren gerçek bir fıtık tablosuna rastlandığını ortaya koydu.

Geriye kalan vakaların tamamına yakınında ise kas spazmları, eklem kilitlenmeleri ve duruş bozukluklarından kaynaklanan "mekanik ağrı" teşhisi konuldu.

Uzmanlar, cerrahi müdahale yerine hareket odaklı rehabilitasyonun iyileşmede kritik rol oynadığını vurguladı.

"MR GÖRÜNTÜLERİ YANILTICI OLABİLİR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesindeki ağrı uzmanları, radyolojik bulguların her zaman klinik tabloyla örtüşmediğini belirtti.

Omurga sağlığı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Dr. Sean Mackey, bel fıtığı olarak adlandırılan disk taşmalarının, hiçbir ağrısı olmayan sağlıklı bireylerin %30'unda bile görülebileceğine dikkat çekti.

Mackey, ağrının kaynağını sadece görüntülemeye dayandırmanın yanlış tedavi yöntemlerine yol açtığını ifade etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR HAREKETİN GÜCÜNÜ KANITLADI

The Lancet tıp dergisinde yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, mekanik bel ağrılarında yatak istirahatinin iyileşme sürecini geciktirdiğini kanıtladı.

Araştırma sonuçları, kronik ağrı yönetiminde fiziksel aktivitenin ilaç tedavisinden daha etkin olduğunu gösterdi.

Waterloo Üniversitesi'nden biyomekanik uzmanı Prof. Dr. Stuart McGill, omurga stabilitesinin önemine değindi.

McGill, bel ağrılarının büyük bir kısmının "omurganın yanlış kullanım stratejileri" nedeniyle tetiklendiğini belirtti. Uzman, omurga çevresindeki kasların (core bölgesi) doğru koordinasyonla çalıştırılmasının, fıtık sanılan pek çok ağrıyı tamamen ortadan kaldırdığını dile getirdi.

ÇÖZÜM AMELİYAT DEĞİL, YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ

Uzmanlar, mekanik ağrılardan korunmak için şu yöntemlerin altını çizdi:

Aktif Yaşam: Uzun süreli oturma eylemlerine ara verilmesi.

Ergonomi: Çalışma ortamının omurga kavisini destekleyecek şekilde düzenlenmesi.

Bilinçli Egzersiz: Omurgaya binen yükü azaltmak için karın ve sırt kaslarının güçlendirilmesi.

Bel bölgesindeki her sızının operasyon gerektirmediği, aksine doğru hareket stratejileriyle ağrısız bir yaşamın mümkün olduğu bir kez daha bilimsel olarak tescillendi.