Üretim sürecinin başlamasıyla birlikte Warner Bros., resmi TikTok hesabı üzerinden "Hobbit Günü"ne özel olarak setten ilk görselleri paylaştı. Yayınlanan karelerde Shire'ın huzurlu atmosferi ve Çıkın Çıkmazı'nın simgeleşmiş yeşil kapısının önünde duran Frodo Baggins dikkat çekiyor.

KADRODA HEM TANIDIK HEM YENİ YÜZLER YER ALIYOR

Andy Serkis’in hem yönetmen koltuğunda oturup hem de bir kez daha performans yakalama teknolojisiyle Gollum karakterine hayat vereceği yapımda, ikonik rolleriyle hafızalara kazınan usta isimler geri dönüyor. Sir Ian McKellen (Gandalf) ve Elijah Wood (Frodo) orijinal serideki karakterlerini yeniden canlandırırken, Lee Pace de Hobbit üçlemesindeki Elf Kralı Thranduil rolüyle kadroya katılıyor.

Aragorn rolünde ise radikal bir oyuncu değişikliğine gidildi. İlerlemiş yaşı ve hikayenin zaman aralığı nedeniyle rolü yeniden üstlenmeyen Viggo Mortensen'in yerine, karakterin gençlik ve "Yolcu" (Strider) dönemini canlandırması için Jamie Dornan ile anlaşıldı. Ayrıca oyuncu kadrosunda Kate Winslet (Marigol), Anya Taylor-Joy (Seren) ve Leo Woodall (Halvard) gibi dünyaca ünlü isimler de yeni karakterlerle boy gösteriyor.

ARAGORN'UN GOLLUM'U ARAYIŞINA ODAKLANACAK

Film, Yüzük Kardeşliği filminin hemen öncesindeki zaman diliminde geçiyor. Bilbo'nun doğum günü partisinin ardından Tek Yüzük'ün Shire'da olabileceğinden şüphelenen Gandalf, sırrın Sauron'un kulağına gitmesinden korkarak Gollum'un peşine düşüyor. Hikaye, Gandalf'ın isteği üzerine Aragorn'un Gollum'u Düşman'dan önce yakalamak için Orta Dünya'nın tehlikeli topraklarında sürdürdüğü amansız takibe odaklanıyor.

VİZYON TARİHİ 17 ARALIK 2027

Görsel efektlerde ve oyuncuların gençleştirilmesinde yapay zeka destekli teknolojilerden yararlanılacağı açıklanan yapım, izleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor. Çekimleri tüm hızıyla devam eden The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, 17 Aralık 2027 tarihinde tüm dünyada vizyona girecek.