BMW, uzun süredir beklenen 2027 model 3 Serisi'ni tanıttı.
Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor
BMW, yeni 3 Serisi'ni tanıttı. 2027 modelde 437 beygirlik M350 xDrive seçeneğinin yanı sıra Neue Klasse tasarımı, Drift Moment sistemi ve 17,9 inçlik ekran öne çıkıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Markanın yeni tasarım dilini otomobilden bağımsız olarak yeniden yorumlayan model, benzinli motor seçenekleri ve sürüş teknolojileriyle dikkat çekiyor.
Yeni nesil 3 Serisi'nin tasarımında BMW'nin Neue Klasse yaklaşımı belirgin şekilde hissediliyor.
Bu anlayış, daha önce elektrikli i3 modelinde kullanılan çizgilerle ortaya çıkmıştı. Yeni 3 Serisi'nde ise söz konusu tasarım dili, içten yanmalı motorlu bir model üzerinde uygulanıyor.
Otomobilin ön yüzünde BMW'nin alışılmış büyük böbrek ızgaraları yerine daha yatay ve ince bir tasarım tercih edilmiş.
Izgara, farlarla birleşik bir görünüm oluşturuyor. Model, i3 ile benzer tasarım detaylarına sahip olsa da ön bölümde gerçek bir ızgara kullanılmasıyla elektrikli kardeşinden ayrılıyor.
BMW, yeni 3 Serisi'nde kapı kollarını gövdeyle bütünleşecek şekilde tasarlarken opsiyon listesine sarı M far ışıklarını da ekliyor.
Araçta standart donanım kapsamında 19 inç jantlar bulunuyor; isteyen müşteriler 20 inç jant seçeneğine yönelebiliyor.
Arka tarafta ise Neue Klasse ailesiyle özdeşleşen stop lambası tasarımı kullanılıyor.
M350 xDrive tercih edildiğinde otomobilin görünümü siyah dış detaylar, arka spoyler, dört egzoz çıkışı ve M Sport frenlerle daha sportif bir karakter kazanıyor.
BMW, 2027 3 Serisi'ni 330, 330 xDrive ve M350 xDrive olmak üzere üç versiyon halinde sunacak.
Avrupa'da dizel motorlu bir seçeneğin satışa çıkarılmayacağı belirtilirken, benzinli modellerin isimlerinde de değişikliğe gidildi.
Markanın daha önce açıkladığı yeni isimlendirme yaklaşımı kapsamında benzinli otomobillerdeki "i" harfi artık kullanılmayacak.
Böylece model adlandırmasında elektrikli otomobiller ile benzinli versiyonların birbirinden ayrılması amaçlanıyor.
330'un kaputunun altında 2,0 litrelik, dört silindirli ve turbo beslemeli motor bulunuyor. 255 beygir güç üreten ünite, 8 ileri Steptronic otomatik şanzımanla birlikte çalışıyor.
Güç, versiyona bağlı olarak arka tekerleklere veya dört tekerleğe aktarılıyor. 330, 100 kilometre/saat hıza 5,9 saniyede çıkabiliyor.
Performans açısından serinin en üstünde M350 xDrive yer alıyor. Bu modelde 3,0 litrelik turbo beslemeli sıralı altı silindirli motor kullanılıyor.
Motorun ürettiği 437 beygir güç ve 580 Nm tork, otomobilin 0'dan 100 kilometre/saat hıza 3,9 saniyede ulaşmasını sağlıyor. BMW, bütün versiyonların azami hızını 250 kilometre/saat olarak belirledi.
M350 xDrive'ın öne çıkan özelliklerinden biri, BMW'nin "Drift Moment" olarak adlandırdığı sistem olacak.
Sistem etkinleştirildiğinde ön aksa aktarılan güç tamamen devre dışı bırakılabiliyor. Bu sayede otomobilin arka bölümünün kontrollü şekilde kaydırılmasına imkân tanınıyor.
Yeni 3 Serisi'nin iç mekanında da kapsamlı bir değişime gidildi. Sürücünün önündeki bölüme yerleştirilen "Panoramic iDrive", ön camın alt kısmı boyunca uzanarak sürüş bilgilerinin görüş alanına taşınmasını sağlıyor.
Kabin içerisinde 17,9 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor ve yapay zekâ desteği sunuluyor.
Direksiyon simidinde dokunmatik kontrollere yer verilirken M modellerinde sürüş modlarına erişim için M Mode tuşu da bulunuyor.
BMW'nin yeni 3 Serisi'ni 2027'nin ilk aylarında yollara çıkarması bekleniyor. ABD pazarı için açıklanan fiyat 49 bin 900 dolar seviyesinden başlıyor.
Serinin en üst versiyonu ise 65 bin 900 dolarlık fiyatla satışa sunulacak. Avrupa lansmanının bugün yapılacağı belirtilirken bölgeye ilişkin fiyat bilgisi henüz açıklanmadı.