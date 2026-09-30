Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor

Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor

BMW, yeni 3 Serisi'ni tanıttı. 2027 modelde 437 beygirlik M350 xDrive seçeneğinin yanı sıra Neue Klasse tasarımı, Drift Moment sistemi ve 17,9 inçlik ekran öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 1

BMW, uzun süredir beklenen 2027 model 3 Serisi'ni tanıttı.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 2

Markanın yeni tasarım dilini otomobilden bağımsız olarak yeniden yorumlayan model, benzinli motor seçenekleri ve sürüş teknolojileriyle dikkat çekiyor.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 3

Yeni nesil 3 Serisi'nin tasarımında BMW'nin Neue Klasse yaklaşımı belirgin şekilde hissediliyor.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 4

Bu anlayış, daha önce elektrikli i3 modelinde kullanılan çizgilerle ortaya çıkmıştı. Yeni 3 Serisi'nde ise söz konusu tasarım dili, içten yanmalı motorlu bir model üzerinde uygulanıyor.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 5

Otomobilin ön yüzünde BMW'nin alışılmış büyük böbrek ızgaraları yerine daha yatay ve ince bir tasarım tercih edilmiş.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 6

Izgara, farlarla birleşik bir görünüm oluşturuyor. Model, i3 ile benzer tasarım detaylarına sahip olsa da ön bölümde gerçek bir ızgara kullanılmasıyla elektrikli kardeşinden ayrılıyor.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 7

BMW, yeni 3 Serisi'nde kapı kollarını gövdeyle bütünleşecek şekilde tasarlarken opsiyon listesine sarı M far ışıklarını da ekliyor.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 8

Araçta standart donanım kapsamında 19 inç jantlar bulunuyor; isteyen müşteriler 20 inç jant seçeneğine yönelebiliyor.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 9

Arka tarafta ise Neue Klasse ailesiyle özdeşleşen stop lambası tasarımı kullanılıyor.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 10

M350 xDrive tercih edildiğinde otomobilin görünümü siyah dış detaylar, arka spoyler, dört egzoz çıkışı ve M Sport frenlerle daha sportif bir karakter kazanıyor.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 11

BMW, 2027 3 Serisi'ni 330, 330 xDrive ve M350 xDrive olmak üzere üç versiyon halinde sunacak.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 12

Avrupa'da dizel motorlu bir seçeneğin satışa çıkarılmayacağı belirtilirken, benzinli modellerin isimlerinde de değişikliğe gidildi.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 13

Markanın daha önce açıkladığı yeni isimlendirme yaklaşımı kapsamında benzinli otomobillerdeki "i" harfi artık kullanılmayacak.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 14

Böylece model adlandırmasında elektrikli otomobiller ile benzinli versiyonların birbirinden ayrılması amaçlanıyor.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 15

330'un kaputunun altında 2,0 litrelik, dört silindirli ve turbo beslemeli motor bulunuyor. 255 beygir güç üreten ünite, 8 ileri Steptronic otomatik şanzımanla birlikte çalışıyor.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 16

Güç, versiyona bağlı olarak arka tekerleklere veya dört tekerleğe aktarılıyor. 330, 100 kilometre/saat hıza 5,9 saniyede çıkabiliyor.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 17

Performans açısından serinin en üstünde M350 xDrive yer alıyor. Bu modelde 3,0 litrelik turbo beslemeli sıralı altı silindirli motor kullanılıyor.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 18

Motorun ürettiği 437 beygir güç ve 580 Nm tork, otomobilin 0'dan 100 kilometre/saat hıza 3,9 saniyede ulaşmasını sağlıyor. BMW, bütün versiyonların azami hızını 250 kilometre/saat olarak belirledi.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 19

M350 xDrive'ın öne çıkan özelliklerinden biri, BMW'nin "Drift Moment" olarak adlandırdığı sistem olacak.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 20

Sistem etkinleştirildiğinde ön aksa aktarılan güç tamamen devre dışı bırakılabiliyor. Bu sayede otomobilin arka bölümünün kontrollü şekilde kaydırılmasına imkân tanınıyor.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 21

Yeni 3 Serisi'nin iç mekanında da kapsamlı bir değişime gidildi. Sürücünün önündeki bölüme yerleştirilen "Panoramic iDrive", ön camın alt kısmı boyunca uzanarak sürüş bilgilerinin görüş alanına taşınmasını sağlıyor.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 22

Kabin içerisinde 17,9 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor ve yapay zekâ desteği sunuluyor.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 23

Direksiyon simidinde dokunmatik kontrollere yer verilirken M modellerinde sürüş modlarına erişim için M Mode tuşu da bulunuyor.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 24

BMW'nin yeni 3 Serisi'ni 2027'nin ilk aylarında yollara çıkarması bekleniyor. ABD pazarı için açıklanan fiyat 49 bin 900 dolar seviyesinden başlıyor.

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Beklenen modeller tanıtıldı: Yollarda “drift moment” dönemi başlıyor - Resim: 25

Serinin en üst versiyonu ise 65 bin 900 dolarlık fiyatla satışa sunulacak. Avrupa lansmanının bugün yapılacağı belirtilirken bölgeye ilişkin fiyat bilgisi henüz açıklanmadı.

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