Marmara depremi tartışması yeniden alevlendi
Dr. Ramazan Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beklenen Marmara depremine ilişkin 1999’dan 2026’ya kadar yapılan akademik açıklamaları gündeme taşıdı.
Beklenen Marmara depremi için korkutan uyarı
Dr. Ramazan Demirtaş, beklenen Marmara depremiyle ilgili 1999’dan bu yana yapılan açıklamaları değerlendirdi. Demirtaş, “Her an olabilir” söylemlerinin bilimsel olarak tartışılması gerektiğini savundu.
1766 depremi ve 250 yıllık döngü hatırlatması
Demirtaş, Marmara’da son büyük depremin 1766 yılında yaşandığını, bazı çalışmalarda ise ortalama 250 yıllık tekrarlanma aralığının esas alındığını belirtti.
1999 depremi sonrası ‘her an olabilir’ uyarıları
17 Ağustos 1999 1999 İzmit Depremi sonrasında birçok değerlendirmede Marmara’daki büyük depremin öne çekildiği ve riskin arttığı yönünde açıklamalar yapıldığını aktardı.
2011, 2012 ve 2019 depremleri yeniden gündem olmuştu
Demirtaş, 2011 ve 2012’de yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremler ile 2019’daki 5.8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından da benzer uyarıların tekrarlandığını ifade etti.
“2025 itibarıyla süre doldu denildi”
23 Nisan 2025’te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası da Marmara’da beklenen büyük deprem için sürenin dolduğu yönünde yorumlar yapıldığını söyledi.
“27 yıl geçti, beklenen deprem olmadı”
Demirtaş, 1999’dan bu yana 27 yıl geçtiğini belirterek, sürekli dile getirilen “her an deprem olabilir” açıklamalarının sorgulanması gerektiğini savundu.
Bilimsel zemin çağrısı yaptı
Marmara’daki fay yapısı, segmentasyon ve risk parametrelerinin hâlâ netleşmediğini belirten Demirtaş, deprem tartışmalarının medya söylemlerinden çok bilimsel platformlarda yürütülmesi gerektiğini vurguladı.