Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. En merak edilen soru ise ‘Fenerbahçe Stadı taşınacak mı?’ oldu. Beklenen yanıt ise Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu’ndan geldi.

Mosturoğlu, Kadıköy'de Fenerbahçe Chobani Stadı'nın taşınacağı iddialarını açık bir dille yalandı.

Fenerbahçe Stadı satılacak mı?

RESMEN AÇIKLADI: İŞTE MERAK EDİLEN SORUNUN YANITI…

Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Mosturoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Stadı'nın taşınması mümkün değildir. Fenerbahçe Kulübü var olduğu sürece bu stat kulübe ait olacaktır. Bu stadın yapılmasında camiamızın alın terinin, katkılarının sonuçları vardır.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu

Biz devletten bir stat almadık. Kendimize ait stadı devlete verip üzerine inşaatı biz yaptık. Bu yetki tüzük gereği genel kurula aittir. Genel kurul izin vermediği sürece bu stat ilelebet bizim olacaktır."