Beklemek onlara göre değil: Zodyak’ın en sabırsız 4 burcu

YAY

Yay’ın sabırsızlığı bir tür “kaçırma korkusundan” beslenir. Aynı yerde uzun süre kalmak ya da ağır ilerleyen bir süreç, özgürlük hissini zedeler. Yeni bir rota, yeni bir fikir ya da yeni bir macera varsa oraya hemen varmak ister.

Yay için önemli olan yalnızca hedef değil, yolun temposudur. Ne kadar hızlı giderse o kadar çok deneyim yaşayacağına inanır. Yerinde saymak ona göre değil.