Genel olarak sabırsızlık çok da övülen bir özellik değil. Fakat Zodyak’ta öyle burçlar vardır ki tempolarını kısmak neredeyse imkânsız. Hayatı bir maraton değil, 100 metre koşusu gibi yaşarlar. Hızlı düşünür, hızlı karar verir, hızlı hareket ederler. Gecikmeye, ağırdan almaya ve belirsizliğe pek tahammülleri yok. İşte aceleci burçlar...
Beklemek onlara göre değil: Zodyak’ın en sabırsız 4 burcu
Bazı insanlar için beklemek sıradan bir durum değil, adeta içsel bir gerilim. Sabır elbette kıymetli bir ancak kimi karakterler için beklemek, kontrol kaybı gibi hissediliyor. Peki astrolojiye göre sabırsızlığıyla öne çıkan burçlar hangileri?Derleyen: Hande Karacan
KOÇ
Sabırsızlık söz konusu olduğunda listenin zirvesinde genellikle Koç yer alır. Aklına bir fikir düştüğü anda harekete geçmek ister; plan yapmak yerine uygulamaya koyulmayı tercih eder. Kırmızı ışıkta beklemek, yavaş internet, lafı uzatan biri… Hepsi sabrını zorlayabilir.
Zodyak’ın öncüsü olması, onu doğal bir başlatıcı yapar. Onun için durmak geri kalmak demektir. Beklemek yerine risk almayı seçer.
YAY
Yay’ın sabırsızlığı bir tür “kaçırma korkusundan” beslenir. Aynı yerde uzun süre kalmak ya da ağır ilerleyen bir süreç, özgürlük hissini zedeler. Yeni bir rota, yeni bir fikir ya da yeni bir macera varsa oraya hemen varmak ister.
Yay için önemli olan yalnızca hedef değil, yolun temposudur. Ne kadar hızlı giderse o kadar çok deneyim yaşayacağına inanır. Yerinde saymak ona göre değil.
İKİZLER
İkizler’in sabırsızlığı zihinseldir. Hızlı kavrar, hızlı düşünür ve karşısındakinin aynı tempoda olmamasına kolayca tahammül edemez. Uzun açıklamalar, tekrar eden detaylar onu sıkabilir.
Merakı çok yüksektir; sonucu öğrenmek için kitabın sonuna bakabilecek türdendir. Aynı anda birkaç işi yürütürken biri aksarsa sabrı taşabilir. Hızlı yaşar, hızlı düzeltir.
ASLAN
Aslan bir karar verdiyse dünyanın da o ritme uymasını bekler. Bekletilmek ona göre değerinin anlaşılmaması gibidir. Sahneye çıkma vakti geldiyse, perde hemen açılmalı.
Zamanının kıymetli olduğuna inanır ve çevresindekilerin de bu tempoya ayak uydurmasını ister. Yarış varsa kazanmak ister; ağırdan alanlar motivasyonunu düşürebilir.