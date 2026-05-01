TFF 1. Lig’in 38. ve son haftasında sahasında Vanspor FK’yı 3-1 mağlup eden Atakaş Hatayspor’da teknik direktör Bekir İrtegün, sezonun ardından açıklamalarda bulundu.

İrtegün, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Vanspor FK’yı tebrik ederek sözlerine başladı.

Sezonun son maçını geride bıraktıklarını belirten İrtegün, “Bugünkü galibiyeti güzel oyun ve gollerle almamızın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Hatayspor’un TFF 1. Lig’e veda ettiğini ifade eden İrtegün, şu açıklamayı yaptı:

“Hatayspor artık 2. Lig’de devam ediyor. Umarım gelecek sezon takıma daha iyi sahip çıkılır. Herkesin beklentisi bu. En azından Hatayspor’un 2. Lig’den de geriye gitmemesi için camianın takıma sahip çıkması gerekiyor. Kadronun korunması önemli. Oyuncularımı ve tüm personeli tebrik ediyorum. Galibiyetle bitirmek taraftarımıza küçük bir hediye oldu.”