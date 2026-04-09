Türkiye’de 2020 yılında tekrar yürürlüğe giren çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle birlikte bekçilerin görev alanı ve yetkileri genişletildi. Değişiklikle beraber bekçilere, şüphe durumunda kişilerin üzerinde yoklama şeklinde kontrol yapabilme izni verildi.

ÜST ARAMA YETKİSİ

Yönetmeliğe göre bekçiler, durdurdukları kişilerde silah ya da tehlike oluşturabilecek bir eşya bulunduğuna dair yeterli şüphe oluşması durumunda, dıştan el ile kontrol gerçekleştirebilecek. Araçlar için ise yalnızca dışarıdan görülebilen bölümlerin incelenmesi mümkün olacak. Verilen yetki, doğrudan arama değil, sınırlı bir yoklama şeklinde uygulanacak.

ÇALIŞMA SAATLERİ VE GÖREV KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Yeni düzenleme, bekçilerin görev saatlerini de netleştirdi. Esas olarak gün batımı ile gün doğumu arasında görev yapacak olan bekçiler, gerekli görülmesi halinde farklı saatlerde de görevlendirilebilecek. Olağanüstü durumlar, toplumsal olaylar veya afet gibi hallerde İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla çalışma süresi uzatılabilecek. Ayrıca yönetmeliğe göre, bekçilerin 40 saatlik haftalık çalışma süresi gerekli hallerde vali onayıyla en fazla 56 saate kadar çıkarılabilecek.

DEVRİYE USULÜ YENİDEN TANIMLANDI

Bekçilerin sahadaki hareket tarzı da yönetmelikte ayrıntılı şekilde yer aldı. Devriye sırasında yavaş tempoda yürünmesi, köşe ve kavşaklarda durarak çevrenin kontrol edilmesi ve belirli aralıklarla düdük çalınması öngörüldü. Görevlerin iki bekçi tarafından yürütüleceği ve kıdemli personelin sağ tarafta yer alacağı da düzenlemede belirtildi.