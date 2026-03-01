Galatasaray maçında hakem kararları doğru mu? beIN Trio değerlendirdi

45+2. dakikada Boey'in gol sevincindeki hareketine kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Oyun araç gereçlerine zarar vermek sarı karttır, net sarı kart.

Deniz Çoban: Elle bir şey yapsa korner bayrağına o bile sarı kart, bu gol sevinçleri forma çıkarma dışında cezalandırılmıyor ligimizde. Tel örgülere tırmanma, abartılı kutlamalara izin veriliyor. Bu hakemin, 4. hakemin, yardımcı hakemin gözü önünde. Sarı kartsız geçmemesi lazım.

Bahattin Duran: Bu çok net sarı kart. Açık ve net sarı kart atlanmamalı. Bu nasıl kaçar.