beIN Trio ekibi son noktayı koydu: Fenerbahçe maçında tam 14 kart unutuldu

25' Mert ve Holse'nin pozisyonu sonrası Marius'a kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Sadece faul yeterli. Sonrasında Marius, düdükten sonra topa vurdu. Düdüğü duymaması da mümkün değil.

Bahattin Duran: Hakem bir öncekinde gidip Marius'u uyarsa veya sarı kart gösterse, şimdi yine yaptı. 1 yaptı, 2 yaptı, yine cezasız. Marius'a artık kart bekliyorum.

Bülent Yıldırım: Taçta aldı topu uzaklaştırdı Marius, ardından geldi topa vurdu hakem oralı değil. Nasıl olacak?