beIN Trio ekibi son noktayı koydu: Fenerbahçe maçında tam 14 kart unutuldu

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin kendi evinde Samsunspor'u 3-2'lik skorla geçtiği müsabakanın ardından, Trio ekibi kritik hakem kararlarını mercek altına aldı. Programda, mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır'ın toplamda 14 kez kart kullanımında hata düştüğü vurgulandı. Öte yandan eski hakemlerden oluşan heyet, sarı-lacivertli ekibin üç puanı getiren golünden önce ofsayt ihlali bulunup bulunmadığına dair pozisyonu da kapsamlı şekilde analiz etti.
10' Guendouzi'nin faulünde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Klasik bir sarı kart.
Bahattin Duran: Sarı kartı gösterirsin uyarırsın olur. Sarı kart göstermeden bu pozisyon geçiştirilemez. Kontrolsüz, gecikmiş net bir basma. Çok net sarı kart. Sarıdan fazlası düşünülmez. Acımasızlık, yaralayıcılık yok.
Bülent Yıldırım: Santimlerle, benzer pozisyonda karar değişir. Net sarı kart.
18' Oosterwolde'nin Marius'a faulünde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Burada sarı kart gerekir.
Bahattin Duran: Fazla söze gerek yok, sarı kart.
Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.
25' Mert ve Holse'nin pozisyonu sonrası Marius'a kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Sadece faul yeterli. Sonrasında Marius, düdükten sonra topa vurdu. Düdüğü duymaması da mümkün değil.
Bahattin Duran: Hakem bir öncekinde gidip Marius'u uyarsa veya sarı kart gösterse, şimdi yine yaptı. 1 yaptı, 2 yaptı, yine cezasız. Marius'a artık kart bekliyorum.
Bülent Yıldırım: Taçta aldı topu uzaklaştırdı Marius, ardından geldi topa vurdu hakem oralı değil. Nasıl olacak?
38' Tomasson'un Musaba'ya müdahalesinde kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Tomasson ayakla vurdu yetmedi, sonra belden sarıldı. Sportmenlik dışı bir faul. Belinden tutup göndermedi. Tomasson burada sarı kart görmeliydi.
Deniz Çoban: Buna da sarı kart göstereceksiniz artık. Futbol böyle oynanmaz. Bu sarı kartsız geçer mi! Ne için göstermedin!
Bülent Yıldırım: Hakem beden diliyle 'yok yok' da diyor. Burada sarı kart gerekirdi.
48' Van Drongelen - Kerem tartışması
Deniz Çoban: Net engelleme. Samsunspor aleyhine serbest vuruş, sonrasında Kerem'in hareketine sarı kart.
Bahattin Duran: İki defa kesti Drongelen, Kerem'in önünü. Samsunspor aleyhine serbest vuruş, sonrasında Kerem'in hareketine sarı kart.
Bülent Yıldırım: Samsunspor aleyhine serbest vuruş, sonrasında Kerem'in hareketine sarı kart.
57' Mert Müldür'ün müdahalesine kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Sarı kart gerekirdi.
Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi.
Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.
63' Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Oyuncu elini kolunu açıp top oraya geliyor gibi gözükse de ben topun oyuncunun eliyle hiçbir şekilde buluşmadığını görüyorum. Dizinden yüzüne gelecek top. Devam kararı son derece doğru.
Deniz Çoban: Hiçbir penaltı şüphesi yok.
Bülent Yıldırım: Top yüzünden, çenesinden dönüyor.
75' Borevkovic'in Kerem'e yaptığı harekette kart gerekir mi? Elayis'in düdükten sonra topa vurması...
Deniz Çoban: Borevkovic ve Elayis temas etti. Göster artık birine.
Bahattin Duran: Elayis Tavsan, kesinlikle sarı kart görmesi gerekirdi. Hakem göstermedi.
94' Guendouzi'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Guendouzi eli hissetmiş, bırakmış. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Devam.
Bülent Yıldırım: Benim için de şüphe yok. Eli hissettiği an Guendouzi'nin kolay bıraktığını düşünüyorum. Penaltı yok diyorum.
95' Sidiki Cherif'in golünde ihlal var mı? Gol sonrası yaşananlar için ne karar verilmeliydi?
Bahattin Duran: Cherif'in golünde ofsayt ihlali yok, gol temiz. Guendouzi tel örgülere tırmandı, sarı kart doğru. Okan Kocuk'un itirazı sonrası sarı kart görmesi çok doğru. Kulübede ihraç var, onu 4. hakem bilir.
Archie Brown şeklen ofsaytta. Topla oynamadığı için oyuna müdahale etmiyor. Eğer Archie Brown kaleciye doğru hareket edip kaleciyi etkilese ofsayt olur. Archie aksine direğin dışına doğru çıkıyor. Hiçbir şekilde kaleciyi etkilemiyor. Çok net gol.
101' Cherif Ndiaye'nin Levent'e müdahalesinde kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Cherif'e sarı kart gerekirdi. Ederson, hakem düdüğü çaldıktan sonra topa vurdu, bu da sarı kart.
Deniz Çoban: Ederson da vurup zaman geçirdi. Açık bir sarı kart. Ederson'un ihracı gerekir. Cherif Ndiaye'ye de sarı kart gerekir.
Bülent Yıldırım: Ederson, biraz önce Drongelen ile beraber ihraç olmalıydı. Şimdi de olmadı. Cherif Ndiaye sarı kart görmeliydi.
HAKEMİN KARNESİ
Deniz Çoban: 14 tane kart hatası var. 11 tane sarı kart hatası yaptı.
Bahattin Duran: Maçın yönetimi çok kötü. Çok başarısız. Oyun kontrolü yoktu.
Bülent Yıldırım: İzlediğim, gördüğüm maçlar içerisinde en nadir 3 maçtan biri. Susma ve yorum yapmama hakkımı kullanıyorum.