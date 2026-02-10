KONSER İPTAL Mİ EDİLDİ? SOSYAL MEDYADA İDDİALAR HIZLA YAYILDI

İstanbul’da sahne alması beklenen bazı yabancı metal gruplarının konserlerinin, yoğun tepkiler sonrası iptal edildiği iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Özellikle konserlere saatler kala ortaya atılan bu iddialar, müzikseverler arasında büyük bir belirsizlik yarattı. Ne gruplardan ne de organizatör firmadan şu ana kadar resmi bir iptal duyurusu yapılmadı.

TEPKİLERİN ODAĞINDA NE VAR?

Konserlerin duyurulmasının ardından bazı çevreler, grupların geçmiş sahne performansları, görsel dili ve söylemleri nedeniyle dini ve toplumsal değerlere aykırı içerik ürettikleri gerekçesiyle boykot çağrısı yaptı. Tepkiler özellikle sosyal medya üzerinden örgütlenirken, konserlerin iptal edildiği yönünde paylaşımlar da bu süreçte yayılmaya başladı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK AMA SORU İŞARETLERİ BÜYÜK

İptal iddiaları gündemi sarsarken, organizasyon tarafının sessizliği dikkat çekiyor. Etkinliklerin yer aldığı bilet platformlarında konser bilgilerinin bir süre daha görünür olması, “iptal gerçekten oldu mu?” sorusunu daha da büyüttü.

PEKİ KONSERLER NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAKTI?

İddiaların merkezindeki konserlerin, İstanbul’da büyük bir sahnede, uluslararası organizasyon kapsamında düzenlenmesi planlanıyordu. Etkinliklerin, ardışık günlerde gerçekleşmesi ve yoğun katılım olması bekleniyordu. Biletlerin günler öncesinden satışta olduğu, yurtiçinden ve yurtdışından izleyici geleceği belirtilmişti.

GÖZLER ORGANİZATÖR VE GRUPLARDA

Kamuoyundaki tartışmalar büyürken, konserlerin akıbetiyle ilgili resmi açıklamanın gelmesi an meselesi olarak görülüyor. Bilet sahipleri ve izleyiciler ise net bilgi için organizatörlerin ve mekânın duyurularını takip etmeye çağrılıyor.