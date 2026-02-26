Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy bebeklerini kucağına aldı: İsmin anlamı merak konusu oldu

En yaygın ve kabul gören anlamlar şöyle:

• Antik Karya bölgesi ile ilişkilendirilir: Anadolu'nun güneybatısında (günümüz Muğla, Aydın, Denizli civarı) yer alan tarihi bölgeye verilen isimdir. Eski çağlarda Karya uygarlığına ev sahipliği yapan bu coğrafya, "Karya'ya ait" veya "Karyalı" anlamına gelir. Birçok isim sitesi ve ansiklopedi (örneğin Wikipedia ve isim analiz siteleri) bu kökeni vurgular.