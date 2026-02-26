Bu sabah bebeklerine kavuşan çift, ilk çocuklarını kucağına aldı.Hem meslektaş hem de eş olan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, dizi setinde başlayan aşklarını nikâhla taçlandırmıştı.
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy bebeklerini kucağına aldı: İsmin anlamı merak konusu oldu
Seksenler dizisinin setinde tanışan Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti, 2015 yılında nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu mutlu haberi duyurdu.Derleyen: Taner Yener
Çift, Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'dan sevindiren haber geldi. Çift anne-baba oldu ve yeni doğan kızlarına “Karya” ismini koydu.
Begüm Öner müjdeli haberi şu notla duyurdu: Hayatımızın en güzel “merhaba”sı. Hoş geldin kızımız ‘KARYA’ Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız SEN.
CEYHUN FERSOY KİMDİR?
Ceyhun Fersoy, 10 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk oyuncudur (2026 itibarıyla 43 yaşındadır). Çocukluğunun bir kısmını babasının işi nedeniyle İsviçre ve Fransa'da geçirmiş, eğitimini ise İsviçre, Fransa ve İstanbul'da (Burak Bora Anadolu Lisesi) tamamladı.
Oyunculuk eğitimini TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi'nde (2000-2001) ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi ActorStudio'da (2005-2006) aldı. Kariyerine Beşiktaş Kültür Merkezi'nde başlayan Fersoy, "Bir Demet Tiyatro" ile ilk kez izleyici karşısına çıktı.
En çok tanındığı rol, TRT 1'de uzun yıllar yayınlanan Seksenler dizisindeki performanslarıdır.
Diğer bilinen yapımları arasında "Güneşi Gördüm", "Figüran" ve çeşitli dizi/tiyatro projeleri yer alır. 2015 yılından beri oyuncu Begüm Öner ile evlidir ve çiftin yakın zamanda ilk çocukları dünyaya geldi.
BEGÜM ÖNER KİMDİR?
Begüm Öner, 7 Mart 1989 tarihinde ailesinin iş sebebiyle bulunduğu Batı Almanya'da doğmuş Türk oyuncu. 1992 yılında ailesiyle Türkiye'ye döndü. 10 yaşında bir ajansa yazılmış, çocuk oyuncu olarak reklam filmleri ve dizilerde rol almaya başladı.
İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden mezun oldu. En bilinen rolü, 2012-2022 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde canlandırdığı pastacı Sami Bey'in kızı Elvan karakteridir. Bu dizi sayesinde geniş kitlelerce tanınmış ve sevilen bir oyuncu haline geldi. Reklam, sinema ve dizi projelerinde yer almaya devam ediyor.
2015 yılından beri oyuncu Ceyhun Fersoy ile evlidir; çift, Seksenler setinde tanışmış ve aşklarını evlilikle taçlandırmıştı. Yakın zamanda ilk çocukları (kız bebek Karya) dünyaya geldi.
Çift, Seksenler dizisi sayesinde tanışıp evlenmiş ve magazin dünyasının sevilen çiftlerinden biri olarak biliniyor.
KARYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
Karya isminin anlamı, kaynaklara göre birkaç farklı yorum taşır ve genellikle kız bebekler için tercih edilen modern, zarif bir isimdir.
En yaygın ve kabul gören anlamlar şöyle:
• Antik Karya bölgesi ile ilişkilendirilir: Anadolu'nun güneybatısında (günümüz Muğla, Aydın, Denizli civarı) yer alan tarihi bölgeye verilen isimdir. Eski çağlarda Karya uygarlığına ev sahipliği yapan bu coğrafya, "Karya'ya ait" veya "Karyalı" anlamına gelir. Birçok isim sitesi ve ansiklopedi (örneğin Wikipedia ve isim analiz siteleri) bu kökeni vurgular.
• Karlar kraliçesi veya dağlar prensesi, su perisi gibi poetik yorumlar: Bazı kaynaklarda (Hürriyet, Ekşi Sözlük kullanıcı yorumları, bebek isim siteleri) "karlar kraliçesi", "dağ prensesi" veya mitolojik "su perisi" (Muğla bölgesinin mitolojideki adı Caria ile bağlantılı) olarak geçer. Bu, ismin mistik ve doğa temalı çağrışımından kaynaklanır.
• Diğer anlamlar: Nadiren "tan gibi koyu" (koyu renk anlamında) veya manevi koruma/esirgeme ile ilişkilendirilir, ancak bunlar daha az yaygındır ve genellikle farklı kökenlerle karıştırılır.
• Köken: Genellikle Yunanca/Türkçe kökenli kabul edilir (Antik Yunan'da "karya" fındık/ağaç anlamı da taşır, ancak Türkiye'de tarihi bölge anlamı baskındır). Kur'an'da geçmez, modern kullanımda kız çocukları için popülerdir.