Bedriye’nin ailesi adalet istiyor: “Canice öldürüldü”: Tanıkların ifadesi olayın seyrini değiştirdi

Olaydan önce tartıştıkları iddiasıyla tutuklanan Bedriye’nin eşi Levent Naz’ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Naz, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, “Olay günü mutfakta eşimin telefonla birisiyle mesajlaştığını gördüm. ‘Kiminle mesajlaşıyorsun?’ diye sorduğumda panikleyerek telefonu hemen kapattı ve pijama altının içine sakladı. Telefonu kendi rızasıyla vermeyince zorla elinden almaya çalıştım. Telefonu açtığımda, eşimin normalde kullandığı hesaptan farklı, gizli bir hesabının açık olduğunu fark ettim. Bu durumu görünce eşime, yaşananları ailesine anlatacağımı söyledim. Bunun üzerine Bedriye cinnet geçirdi ve ailesine haber vermemi engellemeye çalıştı. O esnada antredeydik. Hemen kardeşim Yusuf'u arayarak, ‘Eşim başka erkeklerle konuşuyor, gel çocukları al’ dedim. Ben telefondayken eşim bir anda salona doğru koştu, pencereyi açtı ve kendisini camdan aşağıya attı. Arkasından koşup onu ellerinden yakalamaya ve tutmaya çalıştım ancak ağır olduğu için tutamadım. Aşağı baktığımda eşimi yerde o halde görünce büyük bir panik yaşadım. Dışarı çıkıp hemen eşimin mesajlaştığı o erkeği aradım. Bu arada evden çıkarken mahallemizdeki marketten bir bıçak almıştım. Binadan çıktığım sırada orada duran bir araçtaki şahsa beni biraz ileriye bırakmasını rica ettim. Yaklaşık 2-3 kilometre gittikten sonra araçtan indim. Yolda motosikletle geçen bir tanıdığımı görünce beni Midyat'a bırakmasını istedim. Midyat'tayken kardeşim Y. beni arayarak nerede olduğumu sordu ve hemen emniyete gidip ifade vermemi söyledi. Emniyete gitmek üzere hareket edecekken polisler geldi. Eşimi kesinlikle aşağıya ben atmadım, onu öldürmedim” dedi.