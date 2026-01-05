Bedri Usta’nın Kalamış şubesinde kesilen yaklaşık 4 bin TL’lik hesap, bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Adisyonun paylaşılmasıyla başlayan tartışmada, Bedri Usta’nın müşteriye yönelik sert sözleri tepki çekmişti. İşte, Bedrettin Aydoğdu (Bedri Usta) kimdir? Bedrettin Aydoğdu (Bedri Usta) kimdir? Nereli, kaç yaşında? Bedri Usta'ya neden soruşturma başlatıldı?

1970 yılında Mardin’de doğan Bedrettin Aydoğdu, nam-ı diğer Bedri Usta, meslek hayatına Adana’da bir sokak arasında kurduğu kebap tezgâhıyla adım attı ve 1992’de Adana Yüzevler Kebapçısı’nı açtı.

2018 yılına kadar İstanbul ve Bodrum’da toplam 12 şubeyi hizmete sokan kebap ustası, daha sonra Türk kebabını dünyaya tanıtmak amacıyla 2020’den itibaren Ortadoğu ve Avrupa’da da yeni şubeler açtı.