Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’e bedelli askerlik hizmetini gerçekleştirmek için gelen şahıs, dolandırıcılık suçundan aranması olduğunun anlaşılması üzerine yakalandı.

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında bedelli askerlik hizmetini yerine getiren M.C.M.’nin kimlik sorgusunda; Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan aranma kaydı olduğu anlaşıldı.

2 yıl 9 ay hapis cezası olduğu belirlenen şahıs işlemlerinin arından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.