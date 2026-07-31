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Bedava simit dağıtan bir kişi, "Dağıtıma başlıyoruz" demesinin ardından simitlerin saniyeler içinde tükendi. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

Meydanda gerçekleştirilen ücretsiz simit ikramı sırasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Derinleşen ekonomik sıkıntılar ve artan geçim derdi nedeniyle sepetin başına akın eden kalabalık, saniyeler içinde simitleri tüketti.

İZDİHAM KAMERALARA YANSIDI

Olay, geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın meydanda kendi imkanlarıyla simit dağıtmasıyla başladı. Sepetin etrafında kısa sürede büyük bir kalabalık toplanırken, ikramda bulunan kişinin “Dağıtıma başlıyoruz” anonsunun ardından yaşanan izdiham kameralara yansıdı.

Olay, bir vatandaşın meydanda simit dağıtmasıyla başladı. Sepetin başında toplanan kalabalığa hitaben “Dağıtıma başlıyoruz” diyen ikram sahibinin, simitlerin tükenmeye başlamasıyla birlikte yaptığı “Birer tane alalım, herkese yetsin”, “Birer tane, birer tane lütfen” uyarıları yetersiz kaldı.

Saniyeler içinde sepetin etrafını saran kalabalığın simitleri adeta kapışması üzerine dağıtımı yapan kişinin gösterdiği tepki ise kameraya şu sözlerle yansıdı:

“Hacı, ne yapıyorsun? Ayıp denilen bir şey var.”