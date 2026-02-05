Yeniçağ Gazetesi
05 Şubat 2026 Perşembe
AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASINDA BELEDİYE BAŞKANLARININ TUTUKLUĞUNA DEVAM TALEBİ
Anasayfa Gündem BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un bu ilçeleri elektriksiz kalacak

BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un bu ilçeleri elektriksiz kalacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul’da 5 Şubat Perşembe günü (bugün)uygulanacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin ilçeleri ve sokakları duyurdu.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un bu ilçeleri elektriksiz kalacak - Resim: 1

Şebeke bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde kesintiler yapılacak.

1 15
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un bu ilçeleri elektriksiz kalacak - Resim: 2

Farklı ilçelerdeki belirli mahalleler, belirtilen saat aralıklarında elektriksiz kalacak.

2 15
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un bu ilçeleri elektriksiz kalacak - Resim: 3

Yetkililer, kesintilerden etkilenecek vatandaşların günlük yaşamlarının mümkün olduğunca az aksamasını sağlamak amacıyla

3 15
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un bu ilçeleri elektriksiz kalacak - Resim: 4

kesinti süreleri ile mahalle bilgilerinin önceden ilan edildiğini vurguladı.

4 15
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un bu ilçeleri elektriksiz kalacak - Resim: 5

Çalışmaların programlandığı süre içinde tamamlanmasının ardından

5 15
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un bu ilçeleri elektriksiz kalacak - Resim: 6

elektrik arzının yeniden sağlanacağı belirtildi.

6 15
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un bu ilçeleri elektriksiz kalacak - Resim: 7

Arnavutköy, Avcılar

7 15
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un bu ilçeleri elektriksiz kalacak - Resim: 8

Bağcılar, Bahçelievler

8 15
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un bu ilçeleri elektriksiz kalacak - Resim: 9

Başakşehir, Beylikdüzü

9 15
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un bu ilçeleri elektriksiz kalacak - Resim: 10

Esenler, Şişli

10 15
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un bu ilçeleri elektriksiz kalacak - Resim: 11

Silivri, Bayrampaşa

11 15
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un bu ilçeleri elektriksiz kalacak - Resim: 12

Beşiktaş, Beyoğlu

12 15
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un bu ilçeleri elektriksiz kalacak - Resim: 13

Büyükçekmece, Esenyurt

13 15
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un bu ilçeleri elektriksiz kalacak - Resim: 14

Fatih, Gaziosmanpaşa

14 15
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un bu ilçeleri elektriksiz kalacak - Resim: 15

Küçükçekmece, Sarıyer

15 15
