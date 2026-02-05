Şebeke bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde kesintiler yapılacak.
BEDAŞ duyurdu: İstanbul’un bu ilçeleri elektriksiz kalacak
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul’da 5 Şubat Perşembe günü (bugün)uygulanacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin ilçeleri ve sokakları duyurdu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Farklı ilçelerdeki belirli mahalleler, belirtilen saat aralıklarında elektriksiz kalacak.
Yetkililer, kesintilerden etkilenecek vatandaşların günlük yaşamlarının mümkün olduğunca az aksamasını sağlamak amacıyla
kesinti süreleri ile mahalle bilgilerinin önceden ilan edildiğini vurguladı.
Çalışmaların programlandığı süre içinde tamamlanmasının ardından
elektrik arzının yeniden sağlanacağı belirtildi.
Arnavutköy, Avcılar
Bağcılar, Bahçelievler
Başakşehir, Beylikdüzü
Esenler, Şişli
Silivri, Bayrampaşa
Beşiktaş, Beyoğlu
Büyükçekmece, Esenyurt
Fatih, Gaziosmanpaşa
Küçükçekmece, Sarıyer
