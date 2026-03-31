Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’ın Başkanlığı ve ev sahipliğinde Eskişehir’de yapıldı.
Toplantıda, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında sunulan “Tehlikesiz Atık Toplama Ayrıştırma Tesisi Kapasite Artırım Projesi” görüşülerek değerlendirmeye alındı.
Ayrıca, SoGreen kapsamında ilan edilen Geri Ödemeli Finansman Desteği Programı hakkında bilgilendirme yapılırken; TR41 Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerin yeşil dönüşüm, kaynak verimliliği ve sosyal kapsayıcılık odaklı yatırımlarının desteklenmesine yönelik süreçler ele alındı.
Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nın 2026 yılı çağrı süreci hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıya Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Çağrı Özeçoğlu, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün Bilecik, Belediye Başkan Vekilli Yaşar Külhan, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, ve BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram katıldı.