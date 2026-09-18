Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in başkanlığında Bursa’da gerçekleştirildi.
Toplantıya Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ile BEBKA Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda, Ajansın 2026 yılı içerisinde yürüttüğü faaliyetler ele alınırken, 2027 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.
Ayrıca Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında TR41 Bölgesi’nden yapılan proje başvuruları görüşülerek değerlendirildi.
Toplantı, gündem maddelerinin ele alınmasının ardından sona erdi.