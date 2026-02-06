Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın gizli ortağı olduğu ClubHouse Bebek'e operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Şube tarafından düzenlenen operasyona 100 polis ile 5 adet K-9 arama köpeği katıldı.

Operasyona dair ilk görüntüler geldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu ticareti ve fuhuş' soruşturması kapsamında Bebek Otel'e polis baskını gerçekleştirilmişti. Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen baskında çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimlerden olan otel sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmıştı.