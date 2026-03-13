Bebeklerin gece uykusu hakkında doğru bilinen yanlışlar

Yapılan çalışmalar ebeveynlerin bildirimlerine dayanıyordu. yani bebekler daha sık uyanmış olabilir ancak ebeveynleri bunu fark etmemiş olabilir.

Çocukların uyku düzenlerini analiz etmek için video kayıtları gibi daha objektif ölçümler kullanıldığında, bebeklerin aslında daha sık uyandıkları görülüyor.

KÜÇÜK AMA GÜVENİLİR BİR ARAŞTIRMA

2001 yılında yapılan ve iki dakikadan uzun süren bölünmeleri "uyanma" kabul eden küçük ama güvenilir bir araştırma, uyku düzenindeki dalgalanmaları şu sayılarla ortaya koydu. 3 aylık bebeklerde 3 olan ortalama uyanma sayısı, altı aylıkken 3,5’e, dokuzuncu ayda ise zirve yaparak 4,7’ye yükseliyor. Ancak 12. aya ulaşıldığında bu sayı 2,6’ya geriliyor. Bu durum, bebeklerin uyku döngülerinin doğrusal bir iyileşme izlemek yerine, ilk yıl içinde inişli çıkışlı bir grafik sergilediğini gösteriyor.