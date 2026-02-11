İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otelin sahibi Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu test sonucu çıktı.
SAÇINDA ÇIKTI
Muzaffer Yıldırım'ın uyuşturucu madde testinde saçında esrar maddesi tespit edildi.
MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU
Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığını suçtan elde edildiğine ve gelirin aklandığına dair emarelerin bulunması sebebiyle hakkında re'sen soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulmuştu.